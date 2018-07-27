«Мерседес» не намерен блокировать переход Окона в другую команду
В последние недели в СМИ активизировались слухи о том, что в скором времени команда Формулы-1 «Форс Индия» будет выкуплена канадским бизнесменом Лоренсом Строллом.
В последние недели в СМИ активизировались слухи о том, что в скором времени команда Формулы-1 «Форс Индия» будет выкуплена канадским бизнесменом Лоренсом Строллом.
Ожидается, что это повлечёт за собой изменения в составе пилотов. В этой связи в паддоке распространяются слухи о скором уходе Эстебана Окона в «Рено».
Француз является пилотом молодёжной программы «Мерседеса» и в теории это могло бы стать препятствием для ухода Эстебана в конкурирующую команду. Но по признанию Тото Вольфа, «Мерседес» не станет блокировать переход Окона в
«На данный момент мы работаем над тем, чтобы сделать ему успешную карьеру в долгосрочной перспективе. Возможно, чтобы он даже стал чемпионом мира. Но с Льюисом и Валттери у нас стабильный состав, который работает на команду. Потому на данном этапе вариантов в “Мерседесе” нет. Если у Окона появится возможность стать