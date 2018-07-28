Феттель установил рекорд «Хунгароринга» в третьей практике

Второй результат показал финн Валттери Боттас из «Мерседеса», отставший от Феттеля на 0,059 секунды. Третьим стал второй пилот «Феррари», еще один финн — Кими Райкконен. Лидер чемпионата мира Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» проиграл Феттелю более полсекунды и занял четвертое место.