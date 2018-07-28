Феттель установил рекорд «Хунгароринга» в третьей практике
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель занял первое место по итогам третьих свободных заездов на 12-м этапе чемпионата мира
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель занял первое место по итогам третьих свободных заездов на 12-м этапе чемпионата мира
31-летний немец проехал свой лучший круг с рекордным временем в истории автодрома — 1 минута 16,170 секунды.
Второй результат показал финн Валттери Боттас из «Мерседеса», отставший от Феттеля на 0,059 секунды. Третьим стал второй пилот «Феррари», еще один финн — Кими Райкконен. Лидер чемпионата мира Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» проиграл Феттелю более полсекунды и занял четвертое место.
Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин стал 16-м.
Квалификация
Модьород (Венгрия)
Чемпионат мира
12-й этап
3-я практика
1. Себастьян Феттель («Феррари», Германия) — 1.16,170.
2. Валттери Боттас («Мерседес», Финляндия) — +0,059.
3. Кими Райкконен («Феррари», Финляндия) — +0,203.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес», Великобритания) — +0,579.
5. Даниэль Риккардо («Ред Булл», Австралия) — +0,633.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл», Голландия) — +0,776.
7. Карлос Сайнс («Рено», Испания) — +1,584.
8. Нико Хюлькенберг («Рено», Германия) — +1,913.
9. Ромен Грожан («Хаас», Франция) — +1,914.
10. Пьер Гасли («Торо Россо», Франция) — +1,969…
16. Сергей Сироткин («Уильямс», Россия) — +2,460.