Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Александрия0
Заря Лг0
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Урал0
Анжи0
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак М
Оренбург
Футбол. Зарубежный
19:30
Львов
Динамо К
Футбол. Премьер-лига
21:30
Ростов
Ахмат
Футбол. Первый дивизион
29.07
Луч
Зенит-2
Все события
Фоторепортажи
20ЦСКА в 7-й раз выиграл Суперкубок России
21Как Игнашевич Суперкубок у ЦСКА отобрал
16:33 (мск), источник: Советский спорт

Феттель установил рекорд «Хунгароринга» в третьей практике

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель занял первое место по итогам третьих свободных заездов на 12-м этапе чемпионата мира Гран-при Венгрии на трассе «Хунгароринг».

31-летний немец проехал свой лучший круг с рекордным временем в истории автодрома — 1 минута 16,170 секунды.

Второй результат показал финн Валттери Боттас из «Мерседеса», отставший от Феттеля на 0,059 секунды. Третьим стал второй пилот «Феррари», еще один финн — Кими Райкконен. Лидер чемпионата мира Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» проиграл Феттелю более полсекунды и занял четвертое место.

Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин стал 16-м.

Квалификация Гран-при Венгрии начнется в субботу в 16:00 (мск).

Модьород (Венгрия)

Чемпионат мира

12-й этап

Гран-при Венгрии

3-я практика

1. Себастьян Феттель («Феррари», Германия) — 1.16,170.

2. Валттери Боттас («Мерседес», Финляндия) — +0,059.

3. Кими Райкконен («Феррари», Финляндия) — +0,203.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес», Великобритания) — +0,579.

5. Даниэль Риккардо («Ред Булл», Австралия) — +0,633.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл», Голландия) — +0,776.

7. Карлос Сайнс («Рено», Испания) — +1,584.

8. Нико Хюлькенберг («Рено», Германия) — +1,913.

9. Ромен Грожан («Хаас», Франция) — +1,914.

10. Пьер Гасли («Торо Россо», Франция) — +1,969…

16. Сергей Сироткин («Уильямс», Россия) — +2,460.

 Дзюбу копируют на Украине (и это опять скандал)
Белорусский зайка: Марадона в Бресте - это чудо, как смешно
ЦСКА стал семикратным обладателем Суперкубка России
«Спартак» — «Оренбург». Довбня снова против Карреры
Гамова раскритиковала Минспорт за звания ЗМС футболистам сборной
«Монако» представил Головина по-царски. На это стоит посмотреть
10 молодых игроков РПЛ, которые должны проявить себя
Витиньо попрощался с футболистами и руководством ЦСКА
«Урал» принимает «Анжи» в матче РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка