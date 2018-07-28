Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран- при Венгрии

Второе место занял его партнер по команде финн Валттери Боттас. Третьим стал финский пилот «Феррари» Кими Райкконен.

Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин не смог выйти во второй сегмент квалификации и будет стартовать с 20-го места. Его партнер по команде канадец Лэнс Стролл стал 15-м.