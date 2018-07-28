Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран- при Венгрии
ТАСС, 28 июля. Британский гонщик команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации
ТАСС, 28 июля. Британский гонщик команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации
Второе место занял его партнер по команде финн Валттери Боттас. Третьим стал финский пилот «Феррари» Кими Райкконен.
Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин не смог выйти во второй сегмент квалификации и будет стартовать с 20-го места. Его партнер по команде канадец Лэнс Стролл стал 15-м.
Гонка