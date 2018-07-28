Сироткин заявил, что очень разочарован квалификацией Гран-при Венгрии
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российский пилот команды «Формулы-1» «Уильямс» Сергей Сироткин заявил, что очень разочарован квалификацией
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российский пилот команды «Формулы-1» «Уильямс» Сергей Сироткин заявил, что очень разочарован квалификацией
Сироткин в субботу занял в квалификации 20-е место, его партнер канадец Лэнс Стролл — 15-е.
«Я очень разочарован квалификацией. Сегодня дождь давал нам хорошие шансы, это могла быть наша лучшая квалификация в этом году. Каждый раз, когда я выходил на трассу и атаковал с первого же круга, передо мной оказывался
«Невозможно было предсказать, что такое произойдет, поэтому нам немного не повезло, о чем мне очень жаль», — добавил он.