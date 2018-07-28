Сироткин заявил, что очень разочарован квалификацией Гран-при Венгрии

«Я очень разочарован квалификацией. Сегодня дождь давал нам хорошие шансы, это могла быть наша лучшая квалификация в этом году. Каждый раз, когда я выходил на трассу и атаковал с первого же круга, передо мной оказывался кто-нибудь, поэтому мне приходилось переходить к следующему кругу. Это случилось со мной три раза на трех комплектах шин, и, к сожалению, каждый раз, когда дождь прекращался и асфальт подсыхал, я не был на быстром круге», — сказал Сироткин, которого цитирует официальный сайт «Уильямса».