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20:59 (мск), источник: Р-Спорт

Сироткин заявил, что очень разочарован квалификацией Гран-при Венгрии

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российский пилот команды «Формулы-1» «Уильямс» Сергей Сироткин заявил, что очень разочарован квалификацией Гран-при Венгрии.

Источник: РИА "Новости"

Сироткин в субботу занял в квалификации 20-е место, его партнер канадец Лэнс Стролл — 15-е.

«Я очень разочарован квалификацией. Сегодня дождь давал нам хорошие шансы, это могла быть наша лучшая квалификация в этом году. Каждый раз, когда я выходил на трассу и атаковал с первого же круга, передо мной оказывался кто-нибудь, поэтому мне приходилось переходить к следующему кругу. Это случилось со мной три раза на трех комплектах шин, и, к сожалению, каждый раз, когда дождь прекращался и асфальт подсыхал, я не был на быстром круге», — сказал Сироткин, которого цитирует официальный сайт «Уильямса».

«Невозможно было предсказать, что такое произойдет, поэтому нам немного не повезло, о чем мне очень жаль», — добавил он.

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