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18:17 (мск), источник: ТАСС

Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон стал победителем Гран-при Венгрии

ТАСС, 29 июля. Британский гонщик команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем гонки Гран-при Венгрии.

Источник: Reuters

Второе место занял немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Третьим стал его партнер по команде финн Кими Райкконен.

Гонка началась с минуты молчания в память о бывшем главе итало-американского автомобильного концерна Fiat Chrysler Automobiles и «Феррари» Серджо Маркионне, который скончался 25 июля в возрасте 66 лет.

Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин занял 16-е место. Его партнер по команде канадец Лэнс Стролл стал 17-м.

Хэмилтон укрепил лидерство в личном зачете, набрав 213 очков. Второе место занимает Феттель (189), третье — Райкконен (146).

Следующий этап пройдет с 24 по 26 августа в Бельгии.

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