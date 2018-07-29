Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон стал победителем Гран-при Венгрии

Источник: Reuters

Второе место занял немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Третьим стал его партнер по команде финн Кими Райкконен.

Гонка началась с минуты молчания в память о бывшем главе итало-американского автомобильного концерна Fiat Chrysler Automobiles и «Феррари» Серджо Маркионне, который скончался 25 июля в возрасте 66 лет.

Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин занял 16-е место. Его партнер по команде канадец Лэнс Стролл стал 17-м.

Хэмилтон укрепил лидерство в личном зачете, набрав 213 очков. Второе место занимает Феттель (189), третье — Райкконен (146).