Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон стал победителем Гран-при Венгрии
ТАСС, 29 июля. Британский гонщик команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем гонки
ТАСС, 29 июля. Британский гонщик команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем гонки
Второе место занял немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Третьим стал его партнер по команде финн Кими Райкконен.
Гонка началась с минуты молчания в память о бывшем главе
Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин занял 16-е место. Его партнер по команде канадец Лэнс Стролл стал 17-м.
Хэмилтон укрепил лидерство в личном зачете, набрав 213 очков. Второе место занимает Феттель (189), третье — Райкконен (146).
Следующий этап пройдет с 24 по 26 августа в Бельгии.