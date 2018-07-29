Хэмилтон ушел на каникулы королем. Сироткин — лузером

Будапешт (Венгрия). Чемпионат мира. 12-й этап. «Гран-при Венгрии»

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1:37.16,427

2. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — отставание 0.17,123

3. Кими Райкконен (Финляндия, Ferrari) — 0.20,101

4. Даниэль Риккьярдо (Австралия, Red Bull Racing) — 0.46,419

5. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 0.50,000

6. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) — 1.13,273

7. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1 круг

8. Фернандо Алонсо (Испания, McLaren) — 1 круг

9. Карлос Сайнс (Испания, Renault) — 1 круг

10. Ромэн Грожан (Франция, Haas) — 1 круг

11. Брендон Хартли (Новая Зеландия, Toro Rosso) — 1 круг

12. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) — 1 круг

13. Эстебан Окон (Франция, Force India) — 1 круг

14. Серхио Перес (Мексика, Force India) — 1 круг

15. Маркус Эрикссон (Швеция, Sauber) — 2 круга

16. Сергей СИРОТКИН (Россия, Williams) — 2 круга

17. Лэнс Стролл (Канада, Williams) — 2 круга.

Не финишировали: Стоффел Вандорн (Бельгия, McLaren), Макс Ферстаппен (Голландия, Red BullRacing), Шарль Леклер (Монако, Sauber).

«Формула-1» ушла на традиционные летние каникулы после гонки на «Хунгароринге». «Гран-при Венгрии» взорвался на последних кругах, когда «Феррари» устроили зарубу с «Мерседесом» и оставили немецкую команду без победного дубля. Победу одержал главный фаворит сезона и действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон.

КОРОЛЬ ВЕНГРИИ

Хэмилтон, продливший контракт с «Мерседесом» еще на два сезона, выиграл вторую гонку подряд. После триумфа в Хоккейнхайме в гонке, изобиловавшей интереснейшими и спорными моментами, в Венгрии британец победил без малейших проблем.

Он выиграл дождевую квалификацию, уверенно сохранил лидерство после старта, а по ходу гонки оторвался от всех на космическое по нынешним временам расстояние. Тактика с одним пит-стопом с ультрасофтом на старте оказалась выигрышной.

Хэмилтон одержал пятую победу в нынешнем сезоне и 67-ю в карьере. На «Хунгароринге» он победил в шестой раз — так часто в Венгрии за 33 года не выигрывал никто. Преимущество Льюиса в личном зачете над Себастьяном Феттелем выросло до 24 очков.

И теперь у немца будет шанс сократить это отставание лишь 26 августа, когда чемпионат возобновится в Бельгии на легендарной трассе в Спа.

БОЙЦЫ НА ТРАССЕ

В Венгрии Феттель финишировал вторым, стартовав четвертым. Лидер «Феррари» бился за это место, как лев. Он с самого старта сумел пройти своего напарника по команде Кими Райкконена, а по ходу гонки оказался впереди и Валттери Боттаса из «Мерседеса». Но во время пит-стопа механики итальянской команды провозились чуть дольше ожидаемого с передним левым колесом, и Феттель вернулся на трассу позади Боттаса.

Но немец настиг финна и за пять кругов до финиша прошел его в третьем повороте. Дело дошло до контакта — «Мерседес» въехал в «Феррари», но при этом пострадал больше, на машине Боттаса оказалось повреждено переднее крыло. Преследовавший пару бойцов Кими Райкконен также прошел соотечественника и выбросил Боттаса из тройки сильнейших.

Феттель и Райкконен в итоге финишировали вторым и третьим, но на подиуме были сдержаны в память о скончавшемся руководителе «Феррари» Серджио Марккьоне.

Боттас же не смог сохранить и четвертое место — его опередил Дэн Риккьярдо. Австралиец из «Ред Булл» сделал это со второй попытки. На 68-м круге между машинами произошел контакт, в результате которого Боттас сумел сохранить свое место, но за круг до финиша Риккьярдо в том же первом повороте отвоевал четвертую позицию. При этом австралиец стартовал из середины пелотона, а после старта вообще откатился на 16-е место из-за контакта с Маркусом Эрикссоном из «Заубера».

Напарник Риккьярдо голландец Макс Ферстаппен завершил гонку очень рано из-за проблем с силовой установкой.

СИРОТКИН С НУЛЕМ

В очковой зоне в Венгрии финишировали также Пьер Гасли («Торо Россо»), Кевин Магнуссен («Хаас»), Фернандо Алонсо («Макларен»), Карлос Сайнс («Рено») и Роман Грожан («Хаас»). Стоффель Вандорн из «Макларена», претендовавший на место в десятке, сошел из-за проблем с коробкой передач, а отлично проводящий сезон Шарль Леклер из «Заубера» прекратил борьбу после столкновения с Серхио Пересом из «Форс Индии».

Болидов розовой команды в десятке не оказалось. И вообще, в «Форс Индии» теперь введено внешнее управление. Возможно, спасение в финансовом плане придет от канадского миллиардера Лоуренса Стролла, которому явно надоело терпеть то, что происходит в «Уильямсе». Если это действительно так, то в следующем году его сын Лэнс Стролл будет в кокпите «Форс Индии».

В Венгрии Стролл, кстати, финишировал последним из всех, кто оставался на трассе. Он так и не сумел опередить Сергея Сироткина, но россиянину, как и всей команде, гордиться нечем. Сироткин завершил первую часть сезона единственным из всех пилотов, кто не набрал ни одного очка. Тот же Стролл, пусть и благодаря стечению обстоятельств, на «Гран-при Азербайджана» сумел стать восьмым.

Сможет ли «Уильямс» решить свои проблемы за время летнего перерыва — большой вопрос. Вероятность этого невысока.

Пока же всем командам предстоят двухдневные тесты, а потом перерыв.

Личный зачет:

1. Льюис Хэмилтон — 213. 2. Себастьян Феттель — 189. 3. Кими Райкконен — 146. 4. Валттери Боттас — 132. 5. Дэниэль Риккьярдо — 118. 6. Макс Ферстаппен — 105. 7. Нико Хюлькенберг — 52. 8. Кевин Магнуссен — 45. 9. Фернандо Алонсо — 44. 10. Серхио Перес — 30. 11. Карлос Сайнс — 30. 12. Эстебан Окон — 29. 13. Пьер Гасли — 26. 14. Ромэн Грожан — 21. 15. Шарль Леклер — 13. 16. Стоффел Вандорн — 8. 17. Маркус Эрикссон — 5. 18. Лэнс Стролл — 4. 19. Брендон Хартли — 2. 20. Сергей СИРОТКИН — 0.



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