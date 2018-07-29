Боттас оштрафован на 10 секунд за столкновение с Риккьярдо во время Гран-при Венгрии
Финский пилот команды «Мерседес» Вальттери Боттас оштрафован на десять секунд за столкновение с австралийцем Дэниелом Риккьярдо из «Ред Булл» на
Финский пилот команды «Мерседес» Вальттери Боттас оштрафован на десять секунд за столкновение с австралийцем Дэниелом Риккьярдо из «Ред Булл» на
В концовке воскресной гонки на трассе «Хунгароринг» случились два столкновения с участие болида Боттаса — сначала финн повредил переднее антикрыло в столкновении с немцем Себастьяном Феттелем из «Феррари», а затем врезался в болид Риккьярдо, который совершил попытку обгона в одном из поворотов.
После просмотра эпизода стюарды «Формулы-1» приняли решение оштрафовать финского пилота на 10 секунд, при этом расположение пилотов по итогам