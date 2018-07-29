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20:31 (мск), источник: Р-Спорт

Боттас оштрафован на 10 секунд за столкновение с Риккьярдо во время Гран-при Венгрии

Финский пилот команды «Мерседес» Вальттери Боттас оштрафован на десять секунд за столкновение с австралийцем Дэниелом Риккьярдо из «Ред Булл» на Гран-при Венгрии, сообщается в микроблоге «Мерседеса» в Twitter.

В концовке воскресной гонки на трассе «Хунгароринг» случились два столкновения с участие болида Боттаса — сначала финн повредил переднее антикрыло в столкновении с немцем Себастьяном Феттелем из «Феррари», а затем врезался в болид Риккьярдо, который совершил попытку обгона в одном из поворотов.

После просмотра эпизода стюарды «Формулы-1» приняли решение оштрафовать финского пилота на 10 секунд, при этом расположение пилотов по итогам Гран-при Венгрии не изменилось. Первая пятерка с учетом штрафа Боттаса выглядит следующим образом: 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»), 2. Феттель (+17,123 секунды), 3. Кими Райкконен («Феррари», +20,101), 4. Риккьярдо (+46,419), 5. Вальттери Боттас (+1 минута).

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