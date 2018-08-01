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22:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Fail mode. Шесть главных разочарований сезона Формулы-1 до сих пор

Обладатели «лучшего шасси» мощно провалились, главный талант бьёт машины, а «Уильямс» лишает шансов Сироткина.

Источник: Reuters

А как же лучшее шасси?!

Все последние годы команда «Макларен» уверенно заявляла: она — всё ещё та, только моторы «Хонда» мешают раскрыть божественный потенциал автомобиля и дать возможность Фернандо Алонсо положить соперников на лопатки, выложившись на 120 процентов. Переход на моторы «Рено» привёл к страшному пробуждению: «Макларен» оказался не более чем середняком, со средней техникой, неприлично малым числом спонсоров и глобальными проблемами внутри коллектива.

Отмазка про позднее перепроектирование машины под новый двигатель работала максимум до Испании, но появившееся радикальное обновление ничего не дало. «Макларен» можно провалился и занялся увольнением руководителей высшего звена. Головы летят, а сезон-2018 уже сейчас можно назвать провальным. Мы ведь ещё меряем команду по её успехам прошлых лет?

Стоффель на грани провала

Отдельный сюжет внутри «Макларена» — мощные проблемы Стоффеля Вандорна, из-за которых он запросто может вылететь из пелотона. Когда ходят слухи о твоей возможной замене прямо по ходу чемпионата и аккурат перед домашним этапом, значит, дела плохи. Бельгиец не может не то что опередить Алонсо — даже просто быть рядом с ним.

Спору нет, испанец крут и опытен, но ведь и Стоффель приходил в чемпионат в статусе мегаталанта и будущего чемпиона. Странно: в первый год Вандорн смотрелся даже лучше, чем во второй. А теперь кризис, который может стоить гонщику карьеры.

«Уильямс» удивил Сироткина

Угроза карьере — это ещё и про дебютный сезон Сергея Сироткина в «Уильямсе». Когда Сергей и «СМП Рейсинг» отбивали у Роберта Кубицы место боевого пилота, то явно не рассчитывали оказаться в безусловно худшей команде чемпионата. Первая машина Падди Лоу после перехода из «Мерседеса» оказалась феерически неудачной, вместив в себя целый ряд серьезных просчётов, на чьё устранение уже ушло полсезона.

Последние новинки позволили чуть стабилизировать работу болида, но он по-прежнему плохо переносит жару и проваливается в гоночном режиме после более оптимистичных квалификаций. Последняя надежда — новинки к Гран-при Бельгии, но слабо верится, что FW41 вдруг превратится в прекрасного лебедя. Теоретически замечательная машина на практике оказалась катастрофой.

Грожан-Крашан

Худший сезон в Формуле-1 для Ромена Грожана — с момента дебютного. Француз вновь начал допускать одну ошибку за другой, включая абсолютно нелепые вроде тарана отбойника в Баку. Чистая скорость Грожана никуда не делась, но стабильности ему не хватает феноменально. Ромен уже признал, что в такой ситуации вряд ли когда-нибудь окажется в топ-команде, но сейчас ему надо для начала просто остаться в чемпионате. Так или иначе спасибо за чудесный мем про то, что во всех проблемах всегда виноват Маркус Эрикссон.

Провал от Макса

Формула-1 так стремительна, что сейчас все уже почти забыли про феерически неудачный старт сезона в исполнении Макса Ферстаппена. Голландец допускал одну аварию за другой, после чего пошли язвительные предложения вернуть Макса на перевоспитание в «Торо Россо». Отдадим голландцу должное: он взял себя в руки и ближе к летней паузе вышел на прежний уровень. Но все практические шансы на титул уже были упущены во время срыва первых гонок.

«Рено», где силы?

Последний пункт разочарований чуть менее очевидный, однако не стоит его недооценивать. Перед сезоном-2018 в «Рено» намеревались существенно приблизиться к лидерам — по шасси и тем более по двигателю. Что видим на практике? По чистой скорости французы далеко не всегда являются лучшими даже среди середняков, а отставание от лидеров и близко не подбирается к неофициальной цели в полсекунды — напротив, так и норовит возрасти до полутора. Спору нет, «Хаас» отлично использует ресурсы «Феррари», а «Форс Индия» чудо как эффективна, но разве это оправдание для заводской команды? Надо сильно прибавлять.

Отдельно по мотору. В «Рено» мечтали свести дефицит в лошадиных силах к минимуму, и всё вроде бы шло по плану, как вдруг «Феррари» нашла огромную прибавку в мощности — и вот французы уже снова далеко позади. Вдобавок ко всему моторы нет-нет да ломаются, а первая версия специального квалификационного режима оказалась пшиком. Всё это бьёт и по «Ред Булл», лишая нас шансов видеть борьбу впереди не двух команд, а трёх. Так что Абитебулю и компании пока ставим «незачёт». До «Макларена» и «Уильямса», конечно, далеко, но разочарованные лица руководителей «Рено» в боксах ясно подтверждают проблему.

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