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14:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Sportsmail: Риккардо покинет «Ред Булл» и перейдёт в «Рено»

Австралийский гонщик «Ред Булл» в Формуле-1 Даниэль Риккардо по окончании сезона-2018 покинет австрийскую команду и перейдёт в заводской коллектив «Рено», сообщает Sportsmail.

Источник: Reuters

По данным издания, Риккардо остался недоволен тем, какие условия создали в «Ред Булл» Максу Ферстаппену и фактически начали строить коллектив вокруг голландца. С Даниэлем переговоры о контракте также вели в «Макларене», но стороны договориться не смогли.

Ожидается, что после переход австралийца в «Рено» в «Ред Булл» перейдёт испанец Карлос Сайнс-младший, который сейчас гоняется за французскую команду, но по-прежнему является пилотом программы «Ред Булл».

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