Sportsmail: Риккардо покинет «Ред Булл» и перейдёт в «Рено»

По данным издания, Риккардо остался недоволен тем, какие условия создали в «Ред Булл» Максу Ферстаппену и фактически начали строить коллектив вокруг голландца. С Даниэлем переговоры о контракте также вели в «Макларене», но стороны договориться не смогли.