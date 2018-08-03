Sportsmail: Риккардо покинет «Ред Булл» и перейдёт в «Рено»
Австралийский гонщик «Ред Булл» в Формуле-1 Даниэль Риккардо по окончании сезона-2018 покинет австрийскую команду и перейдёт в заводской коллектив «Рено», сообщает Sportsmail.
Австралийский гонщик «Ред Булл» в Формуле-1 Даниэль Риккардо по окончании сезона-2018 покинет австрийскую команду и перейдёт в заводской коллектив «Рено», сообщает Sportsmail.
По данным издания, Риккардо остался недоволен тем, какие условия создали в «Ред Булл» Максу Ферстаппену и фактически начали строить коллектив вокруг голландца. С Даниэлем переговоры о контракте также вели в «Макларене», но стороны договориться не смогли.
Ожидается, что после переход австралийца в «Рено» в «Ред Булл» перейдёт испанец Карлос