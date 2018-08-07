Сделка по продаже «Форс Индия» согласована, внешнее управление будет снято

Команда будет выведена из-под внешнего управления. Кроме того, весь персонал в количестве 405 человек сохранит работу на базе в Сильверстоуне, сообщает официальный твиттер-аккаунт Sky Sports.

Имена новых владельцев команды пока не раскрываются. Ранее сообщалось, что на покупку «Форс Индия» претендует пять инвесторов. В их числе называли российского бизнесмена Дмитрия Мазепина, канадского миллиардера Лоренса Стролла, а также компанию Rich Energy.