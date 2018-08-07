Сделка по продаже «Форс Индия» согласована, внешнее управление будет снято
Условия по продаже команды Формулы-1 «Форс Индия», которая находилась на грани банкротства, согласованы.
Условия по продаже команды Формулы-1 «Форс Индия», которая находилась на грани банкротства, согласованы.
Команда будет выведена
Имена новых владельцев команды пока не раскрываются. Ранее сообщалось, что на покупку «Форс Индия» претендует пять инвесторов. В их числе называли российского бизнесмена Дмитрия Мазепина, канадского миллиардера Лоренса Стролла, а также компанию Rich Energy.
Ожидается, что изменения в руководстве «Форс Индия» повлекут за собой смену состава пилотов.