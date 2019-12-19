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00:29 (мск), источник: Autosport.com.ru

Команда Даниила Квята назвала дату презентации новой машины

Alpha Tauri покажет машину 2020 года в Зальцбурге 14 февраля.

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11
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11
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Команда Toro Rosso, которая в 2020-м будет переименована в Alpha Tauri, анонсировала дату презентации машины для следующего сезона.

Презентация пройдет 14 февраля в выставочном павильоне Red Bull «Ангар-7» в Зальцбурге. Главной интригой премьеры ожидаемо станет ливрея машины, которая вполне может смениться с переименованием команды.

Ранее дату презентации объявила Ferrari — новинка команды из Маранелло будет показана публике 11 февраля.

Во время загрузки произошла ошибка.

Предсезонные тесты в Барселоне, напомним, стартуют 19 февраля.

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