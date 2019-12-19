Команда Даниила Квята назвала дату презентации новой машины
Alpha Tauri покажет машину 2020 года в Зальцбурге 14 февраля.
Alpha Tauri покажет машину 2020 года в Зальцбурге 14 февраля.
Команда Toro Rosso, которая в 2020-м будет переименована в Alpha Tauri, анонсировала дату презентации машины для следующего сезона.
Презентация пройдет 14 февраля в выставочном павильоне Red Bull «Ангар-7» в Зальцбурге. Главной интригой премьеры ожидаемо станет ливрея машины, которая вполне может смениться с переименованием команды.
Ранее дату презентации объявила Ferrari — новинка команды из Маранелло будет показана публике 11 февраля.
Предсезонные тесты в Барселоне, напомним, стартуют 19 февраля.