Йос Ферстаппен: Макс — проект всей моей жизни

В мае следующего года на этапе в Зандворте Макс сравняется с отцом по количеству Гран При (107). Но по всем остальным показателям он давно его превзошел. Йос всего дважды в карьере поднялся на подиум, тогда как Максу это удалось уже 31 раз, в том числе восемь раз он поднялся на высшую ступень.