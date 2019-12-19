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19 декабря, источник: Autosport.com.ru

Йос Ферстаппен: Макс — проект всей моей жизни

Бывший гонщик Формулы 1 рассказать о том, насколько важна для него карьера сына.

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фотографий
11
фотографий

Бывший гонщик Формулы 1 Йос Ферстаппен рассказал о том, насколько большое значение имеет для него карьера сына.

В мае следующего года на этапе в Зандворте Макс сравняется с отцом по количеству Гран При (107). Но по всем остальным показателям он давно его превзошел. Йос всего дважды в карьере поднялся на подиум, тогда как Максу это удалось уже 31 раз, в том числе восемь раз он поднялся на высшую ступень.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Да, Макс — проект всей моей жизни. Я хочу победить с ним, стать чемпионом мира Формулы 1, — цитирует Ферстаппена-старшего GrandPX. — Даже не хочу говорить о своей гоночной карьере. Заниматься карьерой Макса гораздо интереснее. Добиваться успеха с сыном в разы приятнее, чем самому. Для карьеры Макса я уже сделал больше, чем для собственной».

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