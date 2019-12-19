Йос Ферстаппен: Макс — проект всей моей жизни
Бывший гонщик Формулы 1 рассказать о том, насколько важна для него карьера сына.
Бывший гонщик Формулы 1 рассказать о том, насколько важна для него карьера сына.
Бывший гонщик Формулы 1 Йос Ферстаппен рассказал о том, насколько большое значение имеет для него карьера сына.
В мае следующего года на этапе в Зандворте Макс сравняется с отцом по количеству Гран При (107). Но по всем остальным показателям он давно его превзошел. Йос всего дважды в карьере поднялся на подиум, тогда как Максу это удалось уже 31 раз, в том числе восемь раз он поднялся на высшую ступень.
«Да, Макс — проект всей моей жизни. Я хочу победить с ним, стать чемпионом мира Формулы 1, — цитирует