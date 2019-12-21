Валттери Боттас: Я бы не остался в Mercedes, если бы повторил сезон-2018

«Если бы я выступал так же, как в 2018-м, то вряд ли бы сохранил место в Mercedes, — приводит слова финна f1i.com. — Такова природа Формулы 1. Для меня важно было провести сильный сезон. В этом году я в каком-то смысле вновь влюбился в автоспорт, после того, как финал прошлого года немного выбил почву у меня из-под ног. Тогда я считал дни до окончания сезона, чтобы собраться с силами и начать с чистого листа. Сейчас мне будет проще войти в новый сезон психологически. Всё-таки приятнее возвращаться к работе с багажом сильных выступлений. К тому же руководство команды видит, что я на подъёме и способен показывать результаты на каждом этапе».