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16:34 (мск), источник: Autosport.com.ru

Валттери Боттас: Я бы не остался в Mercedes, если бы повторил сезон-2018

Сильные выступления в 2019 году спасли карьеру финского гонщика.

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Пилот Mercedes Валттери Боттас позитивно оценивает роль сезона-2019 для собственной карьеры в Формуле 1.

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С четырьмя победами на счету финн стал вице-чемпионом и убедил руководство команды сохранить его на следующий сезон, чего могло и не случиться, если бы он выступал, как в беспобедном 2018-м.

«Если бы я выступал так же, как в 2018-м, то вряд ли бы сохранил место в Mercedes, — приводит слова финна f1i.com. — Такова природа Формулы 1. Для меня важно было провести сильный сезон. В этом году я в каком-то смысле вновь влюбился в автоспорт, после того, как финал прошлого года немного выбил почву у меня из-под ног. Тогда я считал дни до окончания сезона, чтобы собраться с силами и начать с чистого листа. Сейчас мне будет проще войти в новый сезон психологически. Всё-таки приятнее возвращаться к работе с багажом сильных выступлений. К тому же руководство команды видит, что я на подъёме и способен показывать результаты на каждом этапе».

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