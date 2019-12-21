Валттери Боттас: Я бы не остался в Mercedes, если бы повторил сезон-2018
Сильные выступления в 2019 году спасли карьеру финского гонщика.
Сильные выступления в 2019 году спасли карьеру финского гонщика.
Пилот Mercedes Валттери Боттас позитивно оценивает роль сезона-2019 для собственной карьеры в Формуле 1.
С четырьмя победами на счету финн стал
«Если бы я выступал так же, как в 2018-м, то вряд ли бы сохранил место в Mercedes, — приводит слова финна f1i.com. — Такова природа Формулы 1. Для меня важно было провести сильный сезон. В этом году я в