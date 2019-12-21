6 главных скандалов в Формуле-1 в 2019 году. Болиды, интриги, расследования
В минувшем сезоне почти все громкие истории были связаны — кто бы мог подумать! — с «Феррари».
В минувшем сезоне почти все громкие истории были связаны — кто бы мог подумать! — с «Феррари».
Уходящий год, в отличие от предыдущего, получился не слишком богатым на скандалы и разборки — что, к слову, не так уж и плохо. Однако некоторые околоспортивные события всё же запомнятся…
Лидерство Феттель в итоге удержал, но на 57-м круге судьи объявили о пяти секундах штрафа для немца за небезопасное возвращение на трассу. Хэмилтону уже не было нужды обгонять Себа — он финишировал в полутора секундах позади «Феррари» и был объявлен победителем. Феттеля же вердикт привёл в ярость: ещё по ходу дистанции он заявил, что судьи крадут у него гонку, а после финиша начал переставлять таблички перед машинами призёров.
Этими доказательствами оказались сюжет Каруна Чандхока на Sky Sports и видео с выражением лица Себа в момент спорного эпизода… Более подготовленной и мощной апелляции Формула-1 ещё не видела.
Буквально через три недели состоялся
Ферстаппен не собирался оставлять сопернику места — Макс сам двумя колёсами выехал за поребрик, фактически выбив Леклера за пределы трассы. Судьи, однако, никакого криминала в действиях Ферстаппена не увидели и не стали наказывать гонщика — во второй подряд спорной ситуации стюарды оказались не на стороне «Феррари». Как позже объяснит гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси, судьи сочли эпизод гоночным инцидентом. Леклер, в отличие от Феттеля, сцен не устраивал. «Раз теперь нам позволяют бороться агрессивнее, я буду бороться соответствующе», — заявил он через пару недель.
Перед
Вскоре в том же самом твиттере появилось опровержение, мол, предыдущий текст был опубликован Стори без согласия остальных акционеров, большинство из которых не разделяют его позицию.
Интересно, что на этом история Rich Energy в Формуле-1 не закончилась: спустя несколько месяцев Стори через всё тот же твиттер анонсировал сделку с «Маклареном». Зак Браун позже всё опроверг и сказал, что эксцентричный бизнесмен просто пытается привлечь к себе внимание.
Вторая половина сезона ознаменовалась конфликтом между гонщиками «Феррари». Перчатка была брошена на домашнем для команды этапе в Италии. Перед квалификацией в «Скудерии» договорились, что пилоты будут разгонять друг друга. В первой попытке Феттель честно отработал свою часть — Леклер за счёт помощи от напарника показал лучшее время и расположился на первой строчке, а вот Шарль партнёру по команде не помог.
Леклер объяснил это тем, что пилоты, стараясь оказаться последним на трассе, ехали слишком медленно, и он не мог разогнаться и дать Феттелю «слипстрим» он не мог. На следующий день Шарль был быстрее всех и уверенно выиграл гонку, а вот в квалификации обогнать медленно идущие машины соперников не смог. Маттиа Бинотто после победы простил Леклера, Феттель — нет.
Ну, а кульминацией противостояния гонщиков «Феррари» стало столкновение на
Ещё один скандал разгорелся после
Другими словами, бортовой компьютер, «понимая» по данным геолокации какой поворот будет следующем, сам выставлял необходимый баланс.
После того, как протест был рассмотрен, выяснилось, что всё не совсем так.
Больше того, система, на которую пожаловался «Рейсинг Пойнт», не нарушала технического регламента. Но судьи решили, что она нарушает регламент спортивный.
Интересно, что в паддоке действия «Рейсинг Пойнт» не поддержали, хотя очевидно, что подобная система сильно облегчает гонщику жизнь. Дело в том, что команда давно знала об использовании «Рено» этой системы, но подала протест не сразу, а дождавшись сильной гонки французов — чтобы ущерб от дисквалификации был максимальным. В паддоке такую тактику не оценили.
Самый большой скандал сезона разразился уже под конец чемпионата. Перед
На протяжении всего сезона у «Феррари» было преимущество в максимальной скорости, а после летнего перерыва красные машины были на голову выше всех в этом компоненте. Соперники ломали голову и не верили, что такого преимущества можно добиться легальным путём. Одной из версий были те самые датчики, махинации с которыми позволяли в некоторые моменты гонки (например, на старте) расходовать больше топлива, чем разрешено правилами.
Тогда не выдержал Макс Ферстаппен: «Вот что бывает, когда вы перестаёте жульничать». Маттиа Бинотто, объяснивший нехватку скорости ошибкой в настройках, был в ярости и потом долго на повышенных тонах объяснял Хельмуту Марко, что тому следует следить, что говорят его пилоты.
Дмитрий Захарченко