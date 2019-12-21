Ferrari начнёт сезон без разделения на первого и второго пилота
В новом сезоне Скудерия позволит своим гонщикам бороться друг с другом, но… до определённого момента.
В новом сезоне Скудерия позволит своим гонщикам бороться друг с другом, но… до определённого момента.
В сезоне-2020 Ferrari не будет практиковать разделение на первого и второго пилота с первых же Гран При, объявил на днях руководитель команды Маттиа Бинотто.
В начале прошедшего сезона Скудерия открыто заявила, что основным пилотом команды станет четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель, тогда как Шарлю Леклеру достанется роль второй скрипки. Однако по итогам года Леклер превзошёл напарника по победам и поулам, финишировав выше в личном зачёте.
«Когда мы приедем в Мельбурн, у нас не будет первого и второго пилота, — цитирует Бинотто