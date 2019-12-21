Ferrari начнёт сезон без разделения на первого и второго пилота

В начале прошедшего сезона Скудерия открыто заявила, что основным пилотом команды станет четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель, тогда как Шарлю Леклеру достанется роль второй скрипки. Однако по итогам года Леклер превзошёл напарника по победам и поулам, финишировав выше в личном зачёте.

«Когда мы приедем в Мельбурн, у нас не будет первого и второго пилота, — цитирует Бинотто Motorsport-Total. com. — В прошлом году ситуация была совсем другая, поскольку Шарль был новичком, а Себастьян обладал несоизмеримо большим опытом. Теперь они могут бороться между собой, не забывая о главной задаче — набирать максимум очков для команды. Думаю, новый подход будет более успешным и сделает нас сильнее. К тому же мы теперь проводим совещания с пилотами перед стартом, чтобы обговорить возможные сценарии. К концу года это стало обычной практикой».