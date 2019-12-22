Макс Ферстаппен: Лучше стать чемпионом и закончить карьеру, чем гоняться без побед 15 лет
Гонщики Red Bull Racing Макс Ферстаппен и Алекс Албон ответили на вопросы болельщиков.
Гонщики Red Bull Racing Макс Ферстаппен и Алекс Албон ответили на вопросы болельщиков.
Макс Ферстаппен предпочёл бы выиграть титул в 2020-м даже при условии, что ему придётся завязать с профессиональным спортом, нежели провести 15 лет карьеры без побед.
Голландец заявил об этом, отвечая на вопросы болельщиков в традиционном видео по итогам сезона на
«Да, я выберу титул», — ответил Макс на вопрос, зачитанный его напарником Алексом Албоном.
Однако после уточнения, что предложение включает отказ от любых форм автоспорта, включая моторные лодки и симулятор iRacing, голландец засомневался.
«То есть я даже не могу взять и поехать на гоночную трассу в своё личное время? Это глупости! Тогда я буду гоняться 15 лет. Я не могу прекратить выступления в гонках вообще. Если же мне позволят проводить тесты, то я выиграю титул и закончу карьеру», — подвёл итог Макс.
Напарник Макса Алекс Албон поддержал его в этом решении.
«Пожалуй, мне придётся согласиться с тобой. Я сделаю финт Росберга», — пошутил