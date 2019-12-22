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16:35 (мск), источник: Autosport.com.ru

Макс Ферстаппен: Лучше стать чемпионом и закончить карьеру, чем гоняться без побед 15 лет

Гонщики Red Bull Racing Макс Ферстаппен и Алекс Албон ответили на вопросы болельщиков.

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Макс Ферстаппен предпочёл бы выиграть титул в 2020-м даже при условии, что ему придётся завязать с профессиональным спортом, нежели провести 15 лет карьеры без побед.

Голландец заявил об этом, отвечая на вопросы болельщиков в традиционном видео по итогам сезона на Youtube-канале Red Bull Racing.

«Да, я выберу титул», — ответил Макс на вопрос, зачитанный его напарником Алексом Албоном.

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Однако после уточнения, что предложение включает отказ от любых форм автоспорта, включая моторные лодки и симулятор iRacing, голландец засомневался.

«То есть я даже не могу взять и поехать на гоночную трассу в своё личное время? Это глупости! Тогда я буду гоняться 15 лет. Я не могу прекратить выступления в гонках вообще. Если же мне позволят проводить тесты, то я выиграю титул и закончу карьеру», — подвёл итог Макс.

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Напарник Макса Алекс Албон поддержал его в этом решении.

«Пожалуй, мне придётся согласиться с тобой. Я сделаю финт Росберга», — пошутил англо-таец.

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