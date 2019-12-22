Макс Ферстаппен: Лучше стать чемпионом и закончить карьеру, чем гоняться без побед 15 лет

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

Макс Ферстаппен предпочёл бы выиграть титул в 2020-м даже при условии, что ему придётся завязать с профессиональным спортом, нежели провести 15 лет карьеры без побед.

Голландец заявил об этом, отвечая на вопросы болельщиков в традиционном видео по итогам сезона на Youtube-канале Red Bull Racing.

«Да, я выберу титул», — ответил Макс на вопрос, зачитанный его напарником Алексом Албоном.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7f4aa9b54da2e82e262c" data-vnd="7f4aa9b54da2e82e262c" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7f4aa9b54da2e82e262c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Однако после уточнения, что предложение включает отказ от любых форм автоспорта, включая моторные лодки и симулятор iRacing, голландец засомневался.

«То есть я даже не могу взять и поехать на гоночную трассу в своё личное время? Это глупости! Тогда я буду гоняться 15 лет. Я не могу прекратить выступления в гонках вообще. Если же мне позволят проводить тесты, то я выиграю титул и закончу карьеру», — подвёл итог Макс.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/OiFcEDX0bYc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Напарник Макса Алекс Албон поддержал его в этом решении.