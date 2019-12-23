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16:48 (мск), источник: Autosport.com.ru

Официально: Ferrari продлила контракт с Шарлем Леклером до 2024 года

Перед уходом на рождественские каникулы Ferrari подтвердила информацию о новом контракте монегаска.

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11
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Перед уходом на рождественские каникулы Ferrari подтвердила информацию о продлении контракта с Шарлем Леклером. Монегаск, у которого и так было соглашение со Скудерией до 2022-го, останется в команде из Маранелло до конца 2024-го.

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«Я очень рад остаться в Ferrari ещё на пять лет, — прокомментировал Леклер. — Выступление за самую легендарную команду Формулы 1 в уходящем году стало для меня исполнением мечты. С нетерпением жду дальнейшего развития наших отношений после этого интересного и напряженного года».

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Руководитель команды Маттиа Бинотто добавил: «С каждой новой гонкой в этом году наше желание продлить контракт с Шарлем становилось всё более очевидным. И теперь мы рады подтвердить, что он останется с нами на следующие пять сезонов. Это свидетельствует о том, что у Шарля и Ferrari прочное совместное будущее».

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Контракт Себастьяна Феттеля с Ferrari рассчитан до конца 2020-го.

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