В Сан-Паулу установили 3,5-метровую скульптуру Айртона Сенны

В начале этой недели в Сан-Паулу состоялась торжественная церемония открытия памятника трехкратному чемпиону мира Формулы 1 Айртону Сенне.

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Скульптура высотой 3,5 метра и весом больше 350 кг установлена на 18-м километре шоссе, названного в честь великого бразильского гонщика, между международным аэропортом Гуарульюс и въездом в Сан-Паулу. Мероприятие прошло в присутствии Вивиан Сенны, родной сестры Айртона и главы Фонда имени Сенны, и губернатора Сан-Паулу Жоао Дориа.