В Сан-Паулу установили 3,5-метровую скульптуру Айртона Сенны
Легендарному гонщику Формулы 1 отдали должное за поднятие имиджа Бразилии в мире.
Легендарному гонщику Формулы 1 отдали должное за поднятие имиджа Бразилии в мире.
В начале этой недели в
Скульптура высотой 3,5 метра и весом больше 350 кг установлена на 18-м километре шоссе, названного в честь великого бразильского гонщика, между международным аэропортом Гуарульюс и въездом в
Инициатором установки скульптуры выступила организация EAB [ Eu Amo Brasil, что переводится как «Я люблю Бразилию» ], воздав таким образом легендарному соотечественнику должное за его вклад в поднятие имиджа Бразилии в мире.