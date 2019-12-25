Жена Шумахера выступила с обнадеживающим обращением к болельщикам

Источник: AP 2019

В декабре 2013 года Шумахер, катаясь на горных лыжах, в результате падения получил тяжёлые травмы головы. О состоянии его здоровья нет достоверной информации, поскольку семья предпочитает хранить всё в тайне.

«Большие дела начинаются с маленьких шагов. Мелкие детали могут сформировать общую картину.

Вместе мы стали сильнее. Именно таким образом объединённые усилия нашего движения в поддержку Михаэля облегчают задачу приободрения других, — приводит слова жены гонщика Fox Sports Australia.

Первые два титула Шумахер завоевал в составе «Бенеттона», а затем ещё пять раз праздновал успех с «Феррари».