Жена Шумахера выступила с обнадеживающим обращением к болельщикам
Коринна Шумахер, жена семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, обратилась к болельщикам в преддверии шестой годовщины трагического инцидента.
Коринна Шумахер, жена семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, обратилась к болельщикам в преддверии шестой годовщины трагического инцидента.
В декабре 2013 года Шумахер, катаясь на горных лыжах, в результате падения получил тяжёлые травмы головы. О состоянии его здоровья нет достоверной информации, поскольку семья предпочитает хранить всё в тайне.
«Большие дела начинаются с маленьких шагов. Мелкие детали могут сформировать общую картину.
Вместе мы стали сильнее. Именно таким образом объединённые усилия нашего движения в поддержку Михаэля облегчают задачу приободрения других, — приводит слова жены гонщика Fox Sports Australia.
Первые два титула Шумахер завоевал в составе «Бенеттона», а затем ещё пять раз праздновал успех с «Феррари».