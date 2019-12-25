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17:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Даниил Квят порекомендовал способ борьбы с похмельем

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился рецептом борьбы с похмельем.

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Источник: Reuters

Квят записал видеообращение болельщикам «Торо Россо» во время командной вечерники, приуроченной к Рождеству.

«Поздравляю вас с Рождеством и наступающим Новым годом. Надеюсь, вы будете плотно есть в эти дни, может, будете что-то выпивать. Если вы вдруг выпили лишнего, то просто примите аспирин и выпейте чаю с лимоном и медом. Думаю, это поможет от головной боли», — сказал Квят на видео.

В минувшем сезоне Квят занял 13 место в личном зачете пилотов «Формулы-1».

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