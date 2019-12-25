Даниил Квят порекомендовал способ борьбы с похмельем
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился рецептом борьбы с похмельем.
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился рецептом борьбы с похмельем.
Квят записал видеообращение болельщикам «Торо Россо» во время командной вечерники, приуроченной к Рождеству.
«Поздравляю вас с Рождеством и наступающим Новым годом. Надеюсь, вы будете плотно есть в эти дни, может, будете
В минувшем сезоне Квят занял 13 место в личном зачете пилотов «Формулы-1».