Даниил Квят порекомендовал способ борьбы с похмельем

«Поздравляю вас с Рождеством и наступающим Новым годом. Надеюсь, вы будете плотно есть в эти дни, может, будете что-то выпивать. Если вы вдруг выпили лишнего, то просто примите аспирин и выпейте чаю с лимоном и медом. Думаю, это поможет от головной боли», — сказал Квят на видео.