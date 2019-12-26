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16:02 (мск), источник: Autosport.com.ru

Сергей Сироткин: Возвращение в Формулу 1 маловероятно

Участник программы SMP Racing рассказал о своих планах на будущее, а также о том, чему научил его уходящий год.

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11
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Участник программы SMP Racing Сергей Сироткин рассказал о своих планах на будущее. Минувший сезон российский гонщик провел на должности резервиста Renault и McLaren, а также принял участие в нескольких этапах WEC.

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«Мне очень хотелось бы вернуться. Я не говорю про Формулу 1. Мы понимаем, что это очень трудно. Я мечтаю об этом и всё еще верю: мне есть что показать. Вопрос не закрыт. Но, объективно говоря, это очень маловероятно, — сказал Сироткин в интервью на Youtube-канале SMP Racing. — Всё равно хочется вернуться в гонки. Но хочется, чтобы это был какой-то новый старт, после которого можно было бы строить дальнейшую карьеру. Чему меня научил этот год? Искренне любить свое дело. Именно в годы, когда у тебя нет возможности гоняться, ты реально понимаешь, что это твоя жизнь и твое призвание. Именно такие моменты придают мотивацию. Учитывая все обстоятельства, в прошлом году я иногда начинал терять это чувство. При прессинге, стрессе и такой обстановке, как в 2018-м, становится трудно удержать моральную мотивацию и искреннюю преданность. Мне нужно было отойти от всего и вернуться с новыми мыслями. Помимо этого я узнал много технических моментов, но это ничто по сравнению с главным — вот этой новой искрой».

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