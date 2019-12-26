Сергей Сироткин: Возвращение в Формулу 1 маловероятно
Участник программы SMP Racing рассказал о своих планах на будущее, а также о том, чему научил его уходящий год.
Участник программы SMP Racing рассказал о своих планах на будущее, а также о том, чему научил его уходящий год.
Участник программы SMP Racing Сергей Сироткин рассказал о своих планах на будущее. Минувший сезон российский гонщик провел на должности резервиста Renault и McLaren, а также принял участие в нескольких этапах WEC.
«Мне очень хотелось бы вернуться. Я не говорю про Формулу 1. Мы понимаем, что это очень трудно. Я мечтаю об этом и всё еще верю: мне есть что показать. Вопрос не закрыт. Но, объективно говоря, это очень маловероятно, — сказал Сироткин в интервью на