Квят занял первое место по количеству обгонов в сезоне-2019
Российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят, выступающий за «Торо Россо», совершил наибольшее количество обгонов в сезоне-2019.
Российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят, выступающий за «Торо Россо», совершил наибольшее количество обгонов в сезоне-2019.
У россиянина, как подсчитали в финском издании Helsingin Sanomat, 69 обгонов в ходе этапов завершившегося сезона; при этом обгоны на первом круге не учитываются.
Замкнул тройку Кими Райкконен («Альфа Ромео»), на счету которого 57 обгонов. Замкнул список Макс Ферстаппен («Ред Булл»), совершивший всего четыре обгона.
Также сообщается, что общее количество обгонов в среднем за гонку выросло с 29,3 в 2018-м до 36,1 в 2019-м.