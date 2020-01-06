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18:09 (мск), источник: Autosport.com.ru

Льюис Хэмилтон: В ближайшие 50 лет отношение к экологии не изменится

Британец поделился опасениями о том, что усилия мира по разрешению экологических проблем дадут эффект слишком поздно.

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Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон опасается, что понимание мировой общественностью всей серьёзности экологических проблем может занять до полувека.

Британец активно привлекает внимание к вопросам защиты окружающей среды, хотя многие и считают, что гонщику Формулы 1 заниматься этим несколько странно.

«Думаю, ближайшие 50 лет люди будут спрашивать об одном и том же, — цитирует Льюиса f1i.com. — Мир меняется медленно. Даже Формула 1 только через 10 лет планирует сократить углеродный след до нуля, и я не совсем понимаю, почему к этому нельзя прийти раньше. У крупных компаний есть деньги и ресурсы, которые однозначно могут повлиять на процесс, однако экология не является приоритетом номер один. Думаю, что пока она не станет главной задачей для правительств и для всего мира, мы так и будем медлить с решительными мерами».

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