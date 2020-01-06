Льюис Хэмилтон: В ближайшие 50 лет отношение к экологии не изменится

«Думаю, ближайшие 50 лет люди будут спрашивать об одном и том же, — цитирует Льюиса f1i.com. — Мир меняется медленно. Даже Формула 1 только через 10 лет планирует сократить углеродный след до нуля, и я не совсем понимаю, почему к этому нельзя прийти раньше. У крупных компаний есть деньги и ресурсы, которые однозначно могут повлиять на процесс, однако экология не является приоритетом номер один. Думаю, что пока она не станет главной задачей для правительств и для всего мира, мы так и будем медлить с решительными мерами».