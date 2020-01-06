Льюис Хэмилтон: В ближайшие 50 лет отношение к экологии не изменится
Британец поделился опасениями о том, что усилия мира по разрешению экологических проблем дадут эффект слишком поздно.
Британец поделился опасениями о том, что усилия мира по разрешению экологических проблем дадут эффект слишком поздно.
Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон опасается, что понимание мировой общественностью всей серьёзности экологических проблем может занять до полувека.
Британец активно привлекает внимание к вопросам защиты окружающей среды, хотя многие и считают, что гонщику Формулы 1 заниматься этим несколько странно.
«Думаю, ближайшие 50 лет люди будут спрашивать об одном и том же, — цитирует Льюиса f1i.com. — Мир меняется медленно. Даже Формула 1 только через 10 лет планирует сократить углеродный след до нуля, и я не совсем понимаю, почему к этому нельзя прийти раньше. У крупных компаний есть деньги и ресурсы, которые однозначно могут повлиять на процесс, однако экология не является приоритетом номер один. Думаю, что пока она не станет главной задачей для правительств и для всего мира, мы так и будем медлить с решительными мерами».