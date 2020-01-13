FIA объявила время старта гонки Гран-при России «Формулы-1» 2020 года

Гран-при России в Сочи значится 17-м этапом чемпионата и пройдет с 25 по 27 сентября. Первая и вторая сессия свободных заездов назначены на пятницу и состоятся с 11:00 до 12:30 и с 15:00 до 16:30 мск. Третья практика пройдет в субботу с 12:00 до 13:00, в этот же день в 15:00 состоится квалификация. Старт гонки, как и в 2019 году, запланирован на воскресенье на 14:10.