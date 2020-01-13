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16:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

FIA объявила время старта гонки Гран-при России «Формулы-1» 2020 года

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Международная автомобильная федерация (FIA) объявила время старта гонок чемпионата «Формулы-1» в сезоне 2020 года, сообщается на сайте FIA.

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Источник: Спорт РИА Новости

Гран-при России в Сочи значится 17-м этапом чемпионата и пройдет с 25 по 27 сентября. Первая и вторая сессия свободных заездов назначены на пятницу и состоятся с 11:00 до 12:30 и с 15:00 до 16:30 мск. Третья практика пройдет в субботу с 12:00 до 13:00, в этот же день в 15:00 состоится квалификация. Старт гонки, как и в 2019 году, запланирован на воскресенье на 14:10.

В календаре предстоящего сезона утверждены три гонки, которые пройдут в темное время суток: в Бахрейне, Сингапуре и Абу-Даби. Этап в столице ОАЭ завершит сезон 29 ноября. Отмечается, что точное время заездов Гран-при Японии будет утверждено позднее.

Ранее стало известно, что чемпионат «Ф-1» в сезоне-2020 будет состоять из 22 этапов, а не 21. В 2020 году в календаре дебютирует Вьетнам, который станет 34-й страной-хозяйкой этапа «Формулы-1» в истории.

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