FIA объявила время старта гонки Гран-при России «Формулы-1» 2020 года
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Международная автомобильная федерация (FIA) объявила время старта гонок чемпионата «Формулы-1» в сезоне 2020 года, сообщается на сайте FIA.
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Международная автомобильная федерация (FIA) объявила время старта гонок чемпионата «Формулы-1» в сезоне 2020 года, сообщается на сайте FIA.
В календаре предстоящего сезона утверждены три гонки, которые пройдут в темное время суток: в Бахрейне, Сингапуре и
Ранее стало известно, что чемпионат «Ф-1» в сезоне-2020 будет состоять из 22 этапов, а не 21. В 2020 году в календаре дебютирует Вьетнам, который станет 34-й