Откуда получает и куда тратит деньги команда Toro Rosso?

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Семь из десяти команд Формулы 1 базируются в Великобритании, где финансовые отчетности компаний с ежегодным доходом больше 11,4 млн долларов и штатом больше 50 сотрудников должны быть публично доступными. При этом они могут предоставлять не так много информации. В Италии, напротив, финансовые отчетности компаний более подробные, примерно на 50%. И отчетность одной из итальянских команд Ф1 попала в распоряжение бизнес-издания Forbes. Речь о Toro Rosso, которая с этого года называется Alpha Tauri.

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Общий бюджет младшей команды Red Bull в прошлом году составил 183,6 млн долларов. Чуть меньше половины — это инвестиции компании Дитриха Матешица. Остальная часть бюджета — продажи и услуги, призовые и гранты. А общие расходы Toro Rosso составили 181,1 млн долларов. Сколько и на что потратила команда эти деньги, предлагаем взглянуть в табличке…

ДОХОДЫ:

Финансовые вливания компании Red Bull$ 82,9 млн.

Продажа материалов и запчастей $0,8 млн.

Спонсорские выплаты $29,5 млн.

Призовые за позицию в чемпионате и гранты на исследования и разработки$5 9,7 млн.

Изменение себестоимости разрабатываемого продукта$10,7 млн.

Итого доходов $183,6 млн.

РАСХОДЫ:

Развитие оборудования на базе и на трассе $5,7 млн.

Программное обеспечение $0,8 млн.

Закупка материалов для создания машины, униформы команды, логотипов $56,5 млн.

Выезды на Гран При, ремонт и обслуживание техники, зарплаты гонщиков и общие услуги, такие как пользование электричеством и телефоном $45,6 млн.

Оплата за двигатель, аренда имущества и дорожных автомобилей, а также тестовых трасс $22,6 млн.

Зарплата персоналу (310 сотрудников: 4 менеджера, 14 младших менеджера, 190 белых воротничков и 102 синих воротничка) $40 млн.

Безналичные платежи $8,5 млн.

Взнос за участие в чемпионате, членские взносы, штрафы и санкции $1,4 млн.

Итого расходов $181,1 млн.

ИТОГИ:

Операционная прибыль $2,5 млн.

Финансовый доход $0,3 млн.

Доходы до вычета налогов $2,8 млн.

Налоги $1 млн.