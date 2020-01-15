Откуда получает и куда тратит деньги команда Toro Rosso?

Семь из десяти команд Формулы 1 базируются в Великобритании, где финансовые отчетности компаний с ежегодным доходом больше 11,4 млн долларов и штатом больше 50 сотрудников должны быть публично доступными. При этом они могут предоставлять не так много информации. В Италии, напротив, финансовые отчетности компаний более подробные, примерно на 50%. И отчетность одной из итальянских команд Ф1 попала в распоряжение
Общий бюджет младшей команды Red Bull в прошлом году составил 183,6 млн долларов. Чуть меньше половины — это инвестиции компании Дитриха Матешица. Остальная часть бюджета — продажи и услуги, призовые и гранты. А общие расходы Toro Rosso составили 181,1 млн долларов. Сколько и на что потратила команда эти деньги, предлагаем взглянуть в табличке…
Финансовые вливания компании Red Bull$ 82,9 млн.
Продажа материалов и запчастей $0,8 млн.
Спонсорские выплаты $29,5 млн.
Призовые за позицию в чемпионате и гранты на исследования и разработки$5 9,7 млн.
Изменение себестоимости разрабатываемого продукта$10,7 млн.
Итого доходов $183,6 млн.
Развитие оборудования на базе и на трассе $5,7 млн.
Программное обеспечение $0,8 млн.
Закупка материалов для создания машины, униформы команды, логотипов $56,5 млн.
Выезды на Гран При, ремонт и обслуживание техники, зарплаты гонщиков и общие услуги, такие как пользование электричеством и телефоном $45,6 млн.
Оплата за двигатель, аренда имущества и дорожных автомобилей, а также тестовых трасс $22,6 млн.
Зарплата персоналу (310 сотрудников: 4 менеджера, 14 младших менеджера, 190 белых воротничков и 102 синих воротничка) $40 млн.
Безналичные платежи $8,5 млн.
Взнос за участие в чемпионате, членские взносы, штрафы и санкции $1,4 млн.
Итого расходов $181,1 млн.
Операционная прибыль $2,5 млн.
Финансовый доход $0,3 млн.
Доходы до вычета налогов $2,8 млн.
Налоги $1 млн.
Чистая прибыль $1,8 млн.