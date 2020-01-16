Фернандо Алонсо упрекнул Льюиса Хэмилтона за образ жизни

В свободное от Формулы 1 время британец гоняет на мотоциклах, снегоходах, занимается сноубордингом, сёрфингом и многим другим, что большинству пилотов запрещено делать по контракту. При этом он ведет светский образ и придерживается принципов вегетарианства.

«Льюис может стать семикратным чемпионом мира и сравняться с Михаэлем, — сказал Алонсо в интервью La Gazzetta dello Sport на Дакаре. — У них разные характеры. Михаэль более дисциплинирован и подготовлен, он был больше вовлечен в работу команду. У Льюиса другой характер и свой образ жизни, который было неправильно вести при наличии обычной машины. Боссы его команды были бы недовольны».