Хельмут Марко назвал условие возвращения Даниила Квята в Red Bull Racing
Российский гонщик должен показывать более стабильные результаты, заявил спортивный консультант Red Bull.
Российский гонщик должен показывать более стабильные результаты, заявил спортивный консультант Red Bull.
Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко дал понять, что у Даниила Квята
В сентябре прошлого года Марко исключил Квята из списка претендентов в RBR, но через месяц исправился и заявил, что его неправильно поняли.
«Мы прекрасно знаем, на что способен Квят — мы видим все данные. Он очень хорошо провел первую половину прошлого сезона. Жаль, что в итоге Toro Rosso не хватило нескольких очков, чтобы опередить Renault в Кубке конструкторов, — цитирует Марко