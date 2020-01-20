Хельмут Марко назвал условие возвращения Даниила Квята в Red Bull Racing

«Мы прекрасно знаем, на что способен Квят — мы видим все данные. Он очень хорошо провел первую половину прошлого сезона. Жаль, что в итоге Toro Rosso не хватило нескольких очков, чтобы опередить Renault в Кубке конструкторов, — цитирует Марко Motorsport-Total. — Может ли состав пилотов снова измениться по ходу сезона? Всё возможно, но я надеюсь, что до этого не дойдет. Может ли Квят вернуться в Red Bull Racing? Я думаю, что да. Ему нужно показывать более стабильные результаты. Но в конце прошлого сезона в Абу-Даби он провел одну из своих самых сильных гонок».