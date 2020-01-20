Братчес покинет пост коммерческого директора «Формулы-1»

Отмечается, что Братчес, который пришел в «Формулу-1» в январе 2017 года, вернется в США, но продолжит сотрудничество с «Ф-1» в качестве консультанта. Братчес решил вернуться в США, чтобы больше времени проводить с семьей.

«За время его пребывания в должности “Формула-1” расширила список спонсоров, продлила ключевые промоутерские контракты и объявила о двух новых гонках. Все ключевые показатели, включая посещаемость, телеаудиторию, а также использование социальных сетей, выросли за это время», — отмечается в заявлении.