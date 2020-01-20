Братчес покинет пост коммерческого директора «Формулы-1»
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Шон Братчес оставит пост директора по коммерческим операциям «Формулы-1» в конце января, сообщается на сайте «Ф-1».
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Шон Братчес оставит пост директора по коммерческим операциям «Формулы-1» в конце января, сообщается на сайте «Ф-1».
Отмечается, что Братчес, который пришел в «Формулу-1» в январе 2017 года, вернется в США, но продолжит сотрудничество с «Ф-1» в качестве консультанта. Братчес решил вернуться в США, чтобы больше времени проводить с семьей.
«За время его пребывания в должности “Формула-1” расширила список спонсоров, продлила ключевые промоутерские контракты и объявила о двух новых гонках. Все ключевые показатели, включая посещаемость, телеаудиторию, а также использование социальных сетей, выросли за это время», — отмечается в заявлении.
«За последние три года он создал команду, которая превратила коммерческий бизнес из компании, специализирующейся в основном на автоспорте, в ведущий мировой бренд в сфере медиа и развлечений. Он создал управленческую команду и структуру мирового уровня, которая будет и впредь служить спорту и его болельщикам», — говорится в заявлении.