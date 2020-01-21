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17:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ТВ-аудитория «Формулы-1» в 2019 году составила 1,9 миллиарда зрителей

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Суммарная ТВ-аудитория «Формулы-1» в 2019 году составила 1,9 миллиарда зрителей, сообщается на официальном сайте «королевских гонок».

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Источник: Спорт РИА Новости

Это самый высокий показатель с 2012 года и на 9% больше по сравнению с 2018 годом. В число пяти крупнейших рынков по совокупной аудитории «Формулы-1» вошли Бразилия, Германия, Италия, Великобритания и Нидерланды, аудитория которых превышает 100 миллионов человек.

Также в 2019 году возросло число подписчиков «Формулы-1» в Facebook, Twitter, Instagram и YouTube достигло 24,9 миллиона человек.

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