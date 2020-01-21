ТВ-аудитория «Формулы-1» в 2019 году составила 1,9 миллиарда зрителей

Это самый высокий показатель с 2012 года и на 9% больше по сравнению с 2018 годом. В число пяти крупнейших рынков по совокупной аудитории «Формулы-1» вошли Бразилия, Германия, Италия, Великобритания и Нидерланды, аудитория которых превышает 100 миллионов человек.