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09:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Свежие фото Шумахера выставили на продажу

Коринна Шумахер, жена семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, рассказала, что неизвестные выставили на продажу свежие фотографии ее мужа. Об этом сообщает Mirror.

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фотографий
16
фотографий
16
фотографий

По информации издания, снимки сделаны в женевском доме семьи, где гонщик проходит реабилитацию.

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Злоумышленники пытаются выручить за фото миллион фунтов стерлингов. Из-за этого жена Шумахера была вынуждена обратиться в полицию.

В январе этого года нейрохирург Никола Аччарри рассказал об изменениях в состоянии Шумахера. По его мнению, облик гонщика сильно отличается от того, каким он был до падения на горнолыжном курорте.

В сентябре стало известно, что Шумахер был доставлен в кардиологическое отделение одной из больниц Парижа. Отмечалось, что спортсмену предстояла экспериментальная операция по внедрению стволовых клеток в сердечную ткань.

Шумахер восстанавливается после черепно-мозговой травмы, которую он получил в 2013 году, катаясь на лыжах в Альпах. В результате падения гонщик повредил голову и впал в кому.

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