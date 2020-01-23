Льюис Хэмилтон: Может, начать приплачивать Кими? Тогда я не буду самым старым!

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Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон прокомментировал перспективу стать самым возрастным пилотом на решётке Формулы 1 после окончательного ухода 40-летнего Кими Райкконена, чьё будущее после сезона-2020 пока не определено: контракт с Alfa Romeo истекает по его завершении.

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«Может, мне начать платить Кими за выступления? Тогда я не буду самым старым! — сказал 35-летний Хэмилтон в интервью GQ. — Я не чувствую своего возраста. На самом деле никогда в своей жизни я не был в лучшей форме, чем сейчас. С опытом всё становится проще, в том числе и оставаться в хорошей физической форме. Но, конечно, в какой-то момент я неизбежно начну сдавать».

Кими Райкконен в сезоне-2020 будет не только самым возрастным гонщиком на решётке, но и претендентом на новый рекорд по числу гонок: на его счету 312 стартов в 315 Гран При, всего на 10 стартов меньше, чем у действующего рекордсмена Рубенса Баррикелло.