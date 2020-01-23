Льюис Хэмилтон: Может, начать приплачивать Кими? Тогда я не буду самым старым!
Действующий чемпион мира пошутил на тему своего возраста.
Действующий чемпион мира пошутил на тему своего возраста.
Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон прокомментировал перспективу стать самым возрастным пилотом на решётке Формулы 1 после окончательного ухода 40-летнего Кими Райкконена, чьё будущее после сезона-2020 пока не определено: контракт с Alfa Romeo истекает по его завершении.
«Может, мне начать платить Кими за выступления? Тогда я не буду самым старым! — сказал 35-летний Хэмилтон в интервью GQ. — Я не чувствую своего возраста. На самом деле никогда в своей жизни я не был в лучшей форме, чем сейчас. С опытом всё становится проще, в том числе и оставаться в хорошей физической форме. Но, конечно, в
Кими Райкконен в сезоне-2020 будет не только самым возрастным гонщиком на решётке, но и претендентом на новый рекорд по числу гонок: на его счету 312 стартов в 315 Гран При, всего на 10 стартов меньше, чем у действующего рекордсмена Рубенса Баррикелло.
«Нет, я, конечно, не в восторге, — ответил Кими официальному сайту Формулы 1 на вопрос о рекорде. — Это ничего мне не даст. Но я рад, что вновь выйду на старт. Мы постараемся извлечь уроки из прошлого сезона, понять, что получилось, а что нет, и подобраться ближе к лидерам».