В Mercedes не готовы платить Хэмилтону 60 млн долларов в год
Переговоры по контракту шестикратного чемпиона мира осложняются.
Переговоры по контракту шестикратного чемпиона мира осложняются.
Переговоры о продлении контракта Льюиса Хэмилтона с Mercedes могут пройти не столь гладко, как предполагалось, заявляет FormulaPassion.it со ссылкой на печатную версию La Gazzetta dello Sport.
На прошлой неделе итальянское издание сообщало о том, что Mercedes предложила британцу новый контракт до конца сезона-2022, по которому его зарплата за два года составила бы 90 млн долларов. По данным источников, Хэмилтон даже его подписал.
Однако новая информация гласит, что Хэмилтон выдвинул встречные условия: продление контракта до сезона-2024 или 2025, зарплата в размере 60 млн долларов в год и формальное обязательство не переходить в другую команду. Хэмилтон также заявил о желании стать послом бренда Mercedes после завершения карьеры.
Согласно изданию, в Mercedes не прочь сделать Льюиса человеком, чьё имя ассоциируется с брендом, но камнем преткновения в этом предложении являются финансовые условия: концерн Daimler, с приходом нового президента Олы Каллениуса объявивший политику сокращения расходов, просто не готов тратить такие деньги на пилота.