В Mercedes не готовы платить Хэмилтону 60 млн долларов в год

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Переговоры о продлении контракта Льюиса Хэмилтона с Mercedes могут пройти не столь гладко, как предполагалось, заявляет FormulaPassion.it со ссылкой на печатную версию La Gazzetta dello Sport.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bb24e9765e4c8e26fe56" data-vnd="bb24e9765e4c8e26fe56" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bb24e9765e4c8e26fe56" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

На прошлой неделе итальянское издание сообщало о том, что Mercedes предложила британцу новый контракт до конца сезона-2022, по которому его зарплата за два года составила бы 90 млн долларов. По данным источников, Хэмилтон даже его подписал.

Однако новая информация гласит, что Хэмилтон выдвинул встречные условия: продление контракта до сезона-2024 или 2025, зарплата в размере 60 млн долларов в год и формальное обязательство не переходить в другую команду. Хэмилтон также заявил о желании стать послом бренда Mercedes после завершения карьеры.