Шарль Леклер: Если в 2021-м я точно стану чемпионом, то ладно — подожду!

«Я, конечно, надеюсь стать чемпионом в конце этого года. Но если я точно стану чемпионом в 2021-м, то ладно, подожду! — цитирует Леклера PlanetF1. — Если серьезно, то это непростая задача. Все команды постараются вложить как можно больше инвестиций в создание новых машин, потому что со следующего года в действие вступает ограничение расходов. Я лично постараюсь подготовиться к 2021-му как можно лучше. Верю, что мы с командой сделаем всё, чтобы в следующем году у нас была чемпионская машина».