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15:29 (мск), источник: Autosport.com.ru

Шарль Леклер: Если в 2021-м я точно стану чемпионом, то ладно — подожду!

Гонщик Ferrari собирается выиграть титул чемпиона мира Формулы 1 в этом году, но готов набраться терпения.

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Гонщик Ferrari Шарль Леклер надеется, что итальянская команда лучше соперников подготовится к новому техническому регламенту, долгожданный переход на который состоится в 2021 году.

«Я, конечно, надеюсь стать чемпионом в конце этого года. Но если я точно стану чемпионом в 2021-м, то ладно, подожду! — цитирует Леклера PlanetF1. — Если серьезно, то это непростая задача. Все команды постараются вложить как можно больше инвестиций в создание новых машин, потому что со следующего года в действие вступает ограничение расходов. Я лично постараюсь подготовиться к 2021-му как можно лучше. Верю, что мы с командой сделаем всё, чтобы в следующем году у нас была чемпионская машина».

Напомним, что в конце декабря Ferrari продлила контракт с Леклером до 2024-го.

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