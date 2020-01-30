Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Автомобилист
Динамо Мн
10
Хоккей. КХЛ
перерыв
Металлург Мг
Йокерит
02
Хоккей. КХЛ
перерыв
Трактор
Куньлунь
10
Хоккей. КХЛ
2-й период
Барыс
Нефтехимик
10
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Северсталь
Хоккей. НХЛ
31.01
Баффало Сэйбрз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
31.01
Нью-Джерси Дэвилз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Ванкувер Кэнакс
25
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Аризона Койотс
42
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес Кингз
Тампа-Бэй Лайтнинг
24
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон Ойлерз
Калгари Флэймз
Б
34
Хоккей. НХЛ
31.01
Аризона Койотс
Лос-Анджелес Кингз
Все события
Фоторепортажи
9Большунов впервые в карьере выиграл «Тур де Ски»
23Пушкин и витязи, елка и драники. Звезды КХЛ в Москве
16:14 (мск), источник: Autosport.com.ru

Льюис Хэмилтон: Пресса всё выдумывает о моих переговорах с Mercedes

Действующий чемпион мира Формулы 1 опроверг слухи о переговорах по поводу нового контракта.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Шестикратный и действующий чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон категорически опроверг слухи о переговорах по новому контракту с Mercedes.

В последний месяц в СМИ было много сообщений о том, что британский гонщик обсуждает условия нового соглашения с «Серебряными стрелами». Некоторые даже сообщали о заключении сделки, а другие рассказывали о том, что камнем преткновения являются возросшие финансовые аппетиты Хэмилтона.

«Мы с Тото пока не обсуждали новый контракт. Переговоры даже не начинались. Это всё выдумки прессы», — написал Хэмилтон в Instagram.

Читайте также
 «Сделайте погромче». Ferrari завела двигатель на новой машине
Глава Daimler прокомментировал слухи об уходе Mercedes из Ф1
Еще один невероятный вечер Овечкина. Он переписал кучу рекордов
Фигуристка из группы Тутберидзе завершила карьеру из-за травмы
Очаровательная дочь Сергея Семака ждет ребенка (фото)
Кокорин: Жду новостей из «Зенита», пока что еду в «Зенит-2»
Красавица-футболистка покорила фанатов, не выходя на поле (фото)
Источник: Перешедший в «Спартак» Соболев мог оказаться в АПЛ
Джокович стал первым финалистом Australian Open
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь