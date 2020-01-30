Льюис Хэмилтон: Пресса всё выдумывает о моих переговорах с Mercedes
Действующий чемпион мира Формулы 1 опроверг слухи о переговорах по поводу нового контракта.
Действующий чемпион мира Формулы 1 опроверг слухи о переговорах по поводу нового контракта.
Шестикратный и действующий чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон категорически опроверг слухи о переговорах по новому контракту с Mercedes.
В последний месяц в СМИ было много сообщений о том, что британский гонщик обсуждает условия нового соглашения с «Серебряными стрелами». Некоторые даже сообщали о заключении сделки, а другие рассказывали о том, что камнем преткновения являются возросшие финансовые аппетиты Хэмилтона.
«Мы с Тото пока не обсуждали новый контракт. Переговоры даже не начинались. Это всё выдумки прессы», — написал Хэмилтон в Instagram.