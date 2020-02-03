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13:05 (мск), источник: ТАСС

Алексей Титов: Даты проведения Гран-при «Формулы-1» в России остаются без изменений

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Даты проведения этапа Гран-при чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в России останутся без изменений. Об этом ТАСС сообщил промоутер российского этапа Алексей Титов.

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Ранее немецкий портал SpeedWeek сообщил, что этапы Гран-при «Формула-1» в России и Китае могут поменять местами в календаре по причине вспышки коронавируса. Гран-при Китая запланирован в Шанхае с 16 по 19 апреля, соревнования в Сочи намечены с 24 по 27 сентября.

«Дата Гран-при утверждена Международной автомобильной федерацией (FIA) в октябре прошлого года и остается без изменений», — сказал Титов.

Ранее Международная автомобильная федерация (FIA) отложила проведение этапа Гран-при в классе машин «Формула-Е» в намеченный срок в Китае по причине вспышки коронавируса. Соревнования должны были пройти 21 марта 2020 года в Санье.

Власти КНР до апреля приостановили проведение всех спортивных соревнований в стране. В их число входят олимпийский отборочный турнир по боксу (3—14 февраля), олимпийский отборочный турнир по футболу среди женщин (6—11 марта), бой за звание чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 63,5 кг между американцем Хосе Рамиресом и украинцем Виктором Постолом (2 февраля), домашние матчи пекинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь» и трех китайских команд Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Также перенесен на год чемпионат мира по легкой атлетике в помещении (первоначальные сроки — 13—15 марта), под вопросом проведение юношеского чемпионата мира по хоккею среди команд группы В второго дивизиона (21—27 февраля).

Число заболевших в Китае пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV составляет почти 15 тыс. человек, умерли не менее 304 жителя страны, из больниц выписаны более 400 пациентов. Власти КНР до апреля приостановили проведение всех спортивных соревнований в стране.

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