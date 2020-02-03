Алексей Титов: Даты проведения Гран-при «Формулы-1» в России остаются без изменений

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Ранее немецкий портал SpeedWeek сообщил, что этапы Гран-при «Формула-1» в России и Китае могут поменять местами в календаре по причине вспышки коронавируса. Гран-при Китая запланирован в Шанхае с 16 по 19 апреля, соревнования в Сочи намечены с 24 по 27 сентября.

«Дата Гран-при утверждена Международной автомобильной федерацией (FIA) в октябре прошлого года и остается без изменений», — сказал Титов.

Ранее Международная автомобильная федерация (FIA) отложила проведение этапа Гран-при в классе машин «Формула-Е» в намеченный срок в Китае по причине вспышки коронавируса. Соревнования должны были пройти 21 марта 2020 года в Санье.

Власти КНР до апреля приостановили проведение всех спортивных соревнований в стране. В их число входят олимпийский отборочный турнир по боксу ( 3—14 февраля ), олимпийский отборочный турнир по футболу среди женщин ( 6—11 марта ), бой за звание чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 63,5 кг между американцем Хосе Рамиресом и украинцем Виктором Постолом (2 февраля), домашние матчи пекинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь» и трех китайских команд Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Также перенесен на год чемпионат мира по легкой атлетике в помещении (первоначальные сроки — 13—15 марта ), под вопросом проведение юношеского чемпионата мира по хоккею среди команд группы В второго дивизиона ( 21—27 февраля ).