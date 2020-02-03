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12:57 (мск), источник: Autosport.com.ru

Speed Week: Китай хочет поменяться местами с Россией в календаре Формулы 1

Российская автомобильная федерация не получала подобного запроса.

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Вопрос с проведением Гран При Китая должен решиться в этот понедельник, сообщает Speed Week.

Из-за вспышки коронавируса уже перенесен на неопределенный срок китайский этап электрической серии Формула E. Учитывая эпидемиологическую обстановку, высока вероятность, что такая же участь постигнет и Гран При Формулы 1 в Поднебесной, запланированный на 19 апреля.

«Организаторы этапа в Шанхае хотят поменяться местами с Гран При России, который должен пройти 27 сентября», — пишет Speed Week.

В Российской автомобильной федерации сообщили, что не получали подобного запроса. Кроме того, по словам представителя РАФ, проведение гонки в столь ранний срок негативно скажется на продаже билетов.

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