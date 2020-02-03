Speed Week: Китай хочет поменяться местами с Россией в календаре Формулы 1
Российская автомобильная федерация не получала подобного запроса.
Российская автомобильная федерация не получала подобного запроса.
Вопрос с проведением Гран При Китая должен решиться в этот понедельник, сообщает Speed Week.
«Организаторы этапа в Шанхае хотят поменяться местами с Гран При России, который должен пройти 27 сентября», — пишет Speed Week.
В Российской автомобильной федерации сообщили, что не получали подобного запроса. Кроме того, по словам представителя РАФ, проведение гонки в столь ранний срок негативно скажется на продаже билетов.