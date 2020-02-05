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16:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Руководитель «Мерседеса» опроверг слухи об уходе команды из «Формулы-1» в 2021 году

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф опроверг слухи о том, что команда может покинуть «Формулу-1» в ближайшее время.

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Источник: AP 2020

— «Мерседес» точно останется в чемпионате в 2021 году, — цитирует Auto Motor und Sport Вольфа. — «Формула-1» очень важна для нас.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что концерн принял решение уйти из «Формулы-1» после сезона-2020.

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