Первая Ferrari Михаэля Шумахера уйдет с молотка

Самая первая машина Михаэля Шумахера в команде Ferrari — 412 T2 — выставлена на аукцион. Именно за рулем этой машины 16 ноября 1995 года немецкий гонщик провел свои дебютные тесты в составе Скудерии.

К тем осенним тестам во Фьорано машина была модернизирована. В частности, вместо 12-цилиндрового мотора команда установила новый V10. Шумахер проехал 20 кругов. А через пять дней в Эшториле на этом же шасси № 157 он провел свои первые официальные тесты за Ferrari. Будущий «Красный барон» сходу снял 0,7 секунды с лучшего времени Ferrari на Гран При Португалии, прошедшем двумя месяцами ранее. В сезоне-1995 за Ferrari выступали Жан Алези и Герхард Бергер.