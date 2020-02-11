Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Трактор
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Калгари Флэймз
26
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Нэшвилл Предаторз
62
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Динамо Мн
Хоккей. НХЛ
03:30
Коламбус Блю Джэкетс
Тампа-Бэй Лайтнинг
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Аризона Койотс
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Флорида Пантерз
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Айлендерс
35
Все события
Фоторепортажи
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
9Погиб Коби Брайант
09:26 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Торо Россо» выступили с официальным заявлением по поводу переименования в «Альфа Таури»

14 февраля команда «Торо Россо» проведёт презентацию нового болида и попутно официально сменит название на «Альфа Таури».

Наверх
Источник: Reuters

В связи с этим пресс-служба команды на её официальном сайте опубликовала официальное заявление, в котором говорится о старте «новой эры».

««Торо Россо» начинал свою историю как очень маленькая команда. С годами она получила признание и дала старт в спорте многим звёздам. Смена названия — ещё одна ключевая веха в глобальной стратегии развития бренда «Ред Булл». Новое название объединяет в себе моду и функциональность и теперь будет охватывать инновационный мир Формулы-1.

«Альфа Таури» — это отдельный модный бренд премиум-класса, который был основан «Ред Булл». Он откроет новый путь в индустрии моды, который будет сочетать в себе стиль и функциональность. После 15 лет пришло время попрощаться с «Торо Россо» и приветствовать «Альфа Таури». Не пропустите начало новой эры. 14 февраля 2020 года, — говорится в заявлении.

Также в релизе указывается, что под брендом «Торо Россо» команда провела 268 Гран-при, завоевала 500 очков и три подиума (в том числе одну победу). В минувшем сезоне Даниил Квят принёс «Торо Россо» подиум, заняв третье место на Гран-при Германии, а Пьер Гасли завоевал второе место на этапе в Бразилии.

 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Великолепная красотка - жена футболиста "Зенита"!
Кучеров воткнул две шайбы самому «горячему» вратарю НХЛ
Кошмарный вечер русских в «Вашингтоне» и жуткая травма Кузнецова
Чемпионка Олимпиады в Сочи рассказала о конце своей карьеры
Разрушитель легенды. Что стало с автором главной сенсации бокса
Москва — первый регион России по «футбольности»
«Реал» — самый убыточный клуб за последние два трансферных окна
Емельяненко ответил на обвинения в алкоголизме
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь