В «Торо Россо» выступили с официальным заявлением по поводу переименования в «Альфа Таури»
14 февраля команда «Торо Россо» проведёт презентацию нового болида и попутно официально сменит название на «Альфа Таури».
14 февраля команда «Торо Россо» проведёт презентацию нового болида и попутно официально сменит название на «Альфа Таури».
В связи с этим
««Торо Россо» начинал свою историю как очень маленькая команда. С годами она получила признание и дала старт в спорте многим звёздам. Смена названия — ещё одна ключевая веха в глобальной стратегии развития бренда «Ред Булл». Новое название объединяет в себе моду и функциональность и теперь будет охватывать инновационный мир Формулы-1.
«Альфа Таури» — это отдельный модный бренд
Также в релизе указывается, что под брендом «Торо Россо» команда провела 268