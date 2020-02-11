Сироткин может снова стать тест-пилотом команды Формулы-1

Об этом рассказал глава программы Борис Ротенберг.



«Основное у нас сейчас — это то, что в Формуле-2 поедет Шварцман, в Формуле-3 — Смоляр, в картинге — Бедрин и другие картингисты, которые там выступали. Остальная программа у нас ещё верстается, сейчас будем думать, что можем сделать. Петров и Сироткин сейчас очень плотно работают с детьми, Серёжа вообще очень плотно занят. Но всё равно он будет тест-пилотом, будем сейчас смотреть какие-то варианты. Вариант с работой тест-пилотом в команде Формулы-1 не исключён.