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11 февраля, источник: Спорт РИА Новости

«Феррари» представила машину на сезон-2020

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Команда «Феррари» представила машину на сезон «Формулы-1» 2020 года.

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Презентация с участием оркестра, хора и артистов балета прошла в театре Ромоло Валли в городе Реджо-нель-Эмилия в Италии. На презентации присутствовали руководитель команды Маттия Бинотто, а также основные пилоты команды Себастьян Феттель и Шарль Леклер. Новый болид, выполненный в красно-черной цветовой гамме, получил индекс SF1000.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Отправной точкой (при разработке машины) стал автомобиль прошлого года, SF90. Возможно, внешне он похож на прошлогодний болид, но серьезно отличается от него, многие решения могут считаться экстремальными», — приводятся слова Бинотто на сайте «Формулы-1».

Во время загрузки произошла ошибка.

В прошлом сезоне гонщики «Феррари» набрали 504 очка, команда стала второй в Кубке конструкторов, уступив только «Мерседесу» (739). Леклер (264 очка) занял четвертое место в зачете пилотов, Феттель (240) — пятое.

Первый этап чемпионата-2020 Гран-при Австралии пройдет 13—15 марта.

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«Формула-1» показала болиды будущего
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