«Феррари» представила машину на сезон-2020
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Команда «Феррари» представила машину на сезон «Формулы-1» 2020 года.
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Команда «Феррари» представила машину на сезон «Формулы-1» 2020 года.
Презентация с участием оркестра, хора и артистов балета прошла в театре Ромоло Валли в городе
«Отправной точкой (при разработке машины) стал автомобиль прошлого года, SF90. Возможно, внешне он похож на прошлогодний болид, но серьезно отличается от него, многие решения могут считаться экстремальными», — приводятся слова Бинотто на сайте «Формулы-1».
В прошлом сезоне гонщики «Феррари» набрали 504 очка, команда стала второй в Кубке конструкторов, уступив только «Мерседесу» (739). Леклер (264 очка) занял четвертое место в зачете пилотов, Феттель (240) — пятое.
Первый этап чемпионата-2020