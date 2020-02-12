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15:37 (мск), источник: Autosport.com.ru

Китай лишился этапа Формулы 1 из-за вспышки коронавируса

Запланированная на 19 апреля гонка Формулы 1 в Шанхае отменена.

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Календарь на сезон-2020 в «Королевских гонках» был утвержден еще в конце прошлого года. Однако вспышка эпидемии коронавируса в Китае вмешалась в планы организаторов. Уже несколько спортивных событий были перенесены из Китая или отменены вовсе. Китайский этап Формулы 1 должен был пройти 19 апреля.

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Трасса в Шанхае уже не первый год принимает этап Формулы 1, однако, возможно, в этом году Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель и все остальные гонщики не приедут в «Поднебесную». Как сообщает сайт 1хставка, боссы Формулы 1 приняли решение перенести этап на неопределенное время. Поводом для этого стало заявление Федерации спорта Шанхая, в котором чиновники посоветовали отменить проведение всех крупных спортивных соревнований в регионе до тех пор, пока не будет ликвидирована эпидемия коронавируса.

В Формуле 1 не могут ждать еще месяц, чтобы посмотреть, удастся ли в Китае побороть вспышку эпидемию. Уже в середине марта в Шанхай должны прибыть сотрудники команд и контейнеры с оборудованием и деталями. А бронировать перелеты и проживание для сотрудников нужно уже сейчас, это стандартный процесс для любого этапа Формулы 1. Решение о переносе гонки принято по инициативе местных властей и подтверждено руководством чемпионата.

Интересно, что третий этап Формулы 1 во Вьетнаме, граничащим с Китаем. И есть вероятность, что при дальнейшем распространении эпидемии Вьетнам тоже может пострадать. Но организаторы гонки в Ханое уверены, что нынешняя ситуация вряд ли серьезно повлияет на проведение гонки.

Первый этап нового сезона Ф1 пройдет в середине марта в Австралии на трассе Альберт Парк. Главным фаворитом считается действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон.

Букмекерская контора 1хСтавка предлагает хороший коэффициент на победу британского гонщика в нынешнем сезоне. На официальном сайте можно узнать, как использовать промокод в 1хставка. Главными соперниками пилота Mercedes считаются его напарник Валттери Боттас, гонщики Ferrari Шарль Леклер и Себастьян Феттель, а также Макс Ферстаппен из Red Bull Racing.

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Хэмилтон победил на Гран-при России в Сочи
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