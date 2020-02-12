Коронавирус разоряет «Формулу-1». «Гран-при Китая» все-таки решили отменить

Источник: Спорт-Экспресс

Руководство «Формулы-1» из-за коронавируса приняло решение изъять из календаря текущего сезона один из самых дорогостоящих этапов — «Гран-при Китая». Гоночный уик-энд должен был состояться 17—19 апреля . Это первый случай отмены этапа королевской серии с 2011 года. Девять лет назад гонка в Бахрейне не состоялась из-за революционной волны во многих арабских странах. Была ли все-таки возможность провести гонку в Китае и какие еще спортивные мероприятия пострадали из-за вспышки коронавируса?

Трудное решение

Боссы «Ф1» долгое время думали о переносе китайского этапа в другие страны или, по крайней мере, на другие даты. Так, гонку в Шанхае думали поменяться местами с «Гран-при России», который изначально планировали провести в Сочи 27 сентября. Но пришли к выводу, что у российской стороны могут возникнуть проблемы с распространением билетов, если гонку внезапно решат провести весной.

Еще одним предложением стало проведение этапа между «Гран-при Бразилии» и гонки в Абу-Даби. Но при таких раскладах последние гонки сезона прошли бы без перерыва, и команды заявили, что провести три гонки за три недели на трех разных континентах не получится из-за проблем с логистикой. Был вариант провести гонку 9 августа, сократив летний перерыв гонщиков на неделю, но из-за различных рекламных контрактов команды эту идею вновь отклонили.

В «Формуле-1» больше ждать не смогли, ведь в середине марта в Шанхай уже должны были прибыть сотрудники команд и контейнеры с оборудованием и деталями. А бронировать перелеты и проживание для сотрудников и вовсе нужно уже сейчас. Руководство приняло решение отменить этап.

— «Гран-при Китая» всегда был очень важной частью календаря «Формулы-1», а болельщики всегда невероятны. Мы все с нетерпением как можно скорее ждем гонки в Китае, желаем всем в стране всего наилучшего в это трудное время, — отмечено в заявлении.

Финансовые потери в результате отмены гонки будут исчисляться сотнями тысяч долларов, но они были бы еще больше, если бы этап пришлось отменять в последний момент. Собственно, сейчас новость даже не стала сенсацией. После того, как Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию в Китае чрезвычайной ситуацией, все морально были готов к отмене «Гран-при», несмотря на все издержки от этого шага.

Кто еще пострадал от коронавируса?

Календарь на сезон-2020 в «Королевских гонках» был утвержден в конце прошлого года. А первый этап в этом году пройдет уже в середине марта в Австралии. После отмены китайского этапа, у пилотов будет два больших перерыва в течение сезона, вместо одного: сначала отдых летом длительностью в месяц и столько же теперь будет весной между гонками во Вьетнаме (5 апреля) и Голландии (3 мая).

Третий этап, который должен состояться во Вьетнаме, граничащим с Китаем, при дальнейшем распространении эпидемии также может пострадать. Хотя организаторы гонки в Ханое уверены, что до этого не дойдет.

Боссы «Формулы-1» не первые, кто решился отменить соревнования в Поднебесной. До этого были перенесены отборочные старты на Олимпийские игры среди стран Азии и Океании по боксу. Турнир должен был состояться в Ухане с 3 по 14 февраля, но проходит в столице Иордании. А из китайского Фошаня квалификационные соревнования по баскетболу среди женщин переехали в Белград.

Также был отменен этап «Формулы Е», отложен на год чемпионата мира по легкой атлетике в помещениях, без зрителей прошли матчи азиатской футбольной Лиги чемпионов. И это лишь немногие примеры пострадавших спортивных мероприятий от коронавируса. Даже Олимпийские игры в Токио находятся под угрозой. И, наверное, исходя из безопасности для гонщиков и особенно — для болельщиков, других вариантов у организаторов «Формулы-1» действительно не было.