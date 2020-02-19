Гран При Китая пройдёт в ноябре по сокращённой программе?

Источник: РИА "Новости"

Гран При Китая этого года всё-таки может пройти в промежутке между гонками в Бразилии и Абу-Даби, но по сокращённой двухдневной программе — 21—22 ноября .

Решение об отказе от проведения шанхайского этапа в установленные сроки из-за вспышки коронавируса может недёшево обойтись Формуле 1 из-за потери взноса организаторов. Поэтому руководство чемпионата активно исследует возможности перенести гонку на конец сезона.

Вариант с проведением этапа между гонками в Бразилии и Абу-Даби команды отвергли ранее из-за огромной логистической нагрузки, ведь им пришлось бы выступить в трёх разных регионах мира за три недели. Однако, как стало известно британскому изданию Autosport, владельцы чемпионата предложили провести Гран При в два дня по сокращённой программе — тренировка и квалификация в субботу, гонка в воскресенье. Такой график поможет, хотя и несущественно, упростить задачу логистическим отделам команд.

В любом случае, в вопросе с проведением Гран При Китая остаётся ещё немало неизвестных, ведь для изменений в календаре требуется согласие всех десяти команд, да и с учётом темпов распространения эпидемии коронавируса непонятно, стабилизируется ли ситуация к предполагаемой новой дате.