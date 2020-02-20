Источник: ФИА одобрила спорную новинку «Мерседеса»

Источник: AP 2020

По словам эксперта, ФИА уже одобрила новинку, поэтому соперникам не стоит рассчитывать, что она будет признана не соответствующей регламенту.

«Я слышал, что ФИА уже одобрила эту систему, частично по той причине, что в «Мерседесе» сказали: мы сразу собираемся её протестировать, вместо того чтобы медлить.