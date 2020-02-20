Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Вулверхэмптон Уондерерс
Эспаньол
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Байер
Порту
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
АПОЭЛ
Базель
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Олимпиакос П
Арсенал
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
АЗ
ЛАСК
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Вольфсбург
Мальме
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Рома
Гент
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Рейнджерс
Брага
01
Футбол. Еврокубки
20:55
Спортинг
Истанбул Башакшехир
31
Футбол. Еврокубки
20:55
Хетафе
Аякс
20
Футбол. Еврокубки
20:55
Копенгаген
Селтик
11
Футбол. Еврокубки
20:55
ЧФР
Севилья
11
Футбол. Еврокубки
20:55
Брюгге
Манчестер Юнайтед
11
Футбол. Еврокубки
20:55
Лудогорец
Интер
02
Футбол. Еврокубки
20:55
Айнтрахт Ф
Зальцбург
41
Футбол. Еврокубки
20:55
Шахтер Д
Бенфика
21
Хоккей. НХЛ
21.02
Торонто Мэйпл Ливз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
21.02
Нью-Джерси Дэвилз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
21.02
Вашингтон Кэпиталз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
21.02
Коламбус Блю Джэкетс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Торпедо
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Ак Барс
63
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Витязь
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
21.02
Оттава Сенаторз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
21.02
Сент-Луис Блюз
Аризона Койотс
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Сибирь
31
Хоккей. НХЛ
21.02
Вегас Голден Найтс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
21.02
Лос-Анджелес Кингз
Флорида Пантерз
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Динамо Р
Б
12
Все события
Фоторепортажи
17Главные звёзды плей-офф Лиги чемпионов
12Поцелуй от звезд на День всех влюбленных
21:27 (мск), источник: Autosport.com.ru

Red Bull назвал нелегальной систему Mercedes

Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко сравнил DAS с активной подвеской.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Команда Red Bull Racing первой из конкурентов Mercedes высказалась о системе DAS, благодаря которой на машине W11 прямо по ходу движения меняется угол схождения передних колес. По словам спортивного консультанта австрийской марки Хельмута Марко, устройство не соответствует техническому регламенту.

«При изменении угла развала колес по ходу движения меняется пятно контакта с асфальтом. Меняется и дорожный просвет — да, совсем чуть-чуть, но в любом случае это запрещено регламентом. Это всё равно что использовать активную подвеску», — сказал Марко изданию AutoBild.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Mercedes заявили, что проконсультировались с FIA, и не сомневаются в легальности своего технического решения.

Читайте также
 Себастьян Феттель: Рулевое колесо создано для того, чтобы им рулить
Кими Райкконен: Ощущения позитивные, но делать выводы рано
Большунов нокаутировал норвежцев, едва не оставшись без палки
Россия не доехала до топ-6 на ЧМ по биатлону. Могло быть хуже
Слепцова заявила, что никогда не использовала допинг
Взятка в виде виллы: президента ПСЖ обвинили в коррупции
Драчев назвал вероятный состав мужской сборной на эстафету на ЧМ
Последний шанс. Кто еще из клубов КХЛ может попасть в плей-офф
«Мне запретили тренировать». Как Маминова выгнали из «Актобе»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь