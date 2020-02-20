Red Bull назвал нелегальной систему Mercedes

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

Команда Red Bull Racing первой из конкурентов Mercedes высказалась о системе DAS, благодаря которой на машине W11 прямо по ходу движения меняется угол схождения передних колес. По словам спортивного консультанта австрийской марки Хельмута Марко, устройство не соответствует техническому регламенту.

«При изменении угла развала колес по ходу движения меняется пятно контакта с асфальтом. Меняется и дорожный просвет — да, совсем чуть-чуть, но в любом случае это запрещено регламентом. Это всё равно что использовать активную подвеску», — сказал Марко изданию AutoBild.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--27021f452d52784b72ac" data-vnd="27021f452d52784b72ac" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=27021f452d52784b72ac" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.