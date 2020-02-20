Red Bull назвал нелегальной систему Mercedes
Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко сравнил DAS с активной подвеской.
Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко сравнил DAS с активной подвеской.
Команда Red Bull Racing первой из конкурентов Mercedes высказалась о системе DAS, благодаря которой на машине W11 прямо по ходу движения меняется угол схождения передних колес. По словам спортивного консультанта австрийской марки Хельмута Марко, устройство не соответствует техническому регламенту.
«При изменении угла развала колес по ходу движения меняется пятно контакта с асфальтом. Меняется и дорожный просвет — да, совсем
В Mercedes заявили, что проконсультировались с FIA, и не сомневаются в легальности своего технического решения.