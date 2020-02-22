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14:48 (мск), источник: Autosport.com.ru

Mercedes быстрее и умнее всех. Итоги первых тестов Формулы 1

Новинка Mercedes застала паддок врасплох, а Ferrari не обещает бороться за победу. Что мы узнали из первых предсезонных тестов Формулы 1?

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Источник: AP 2020

Первый раунд за Mercedes

В отличие от прошлого года, когда Mercedes уступала Ferrari на зимних тестах, а представители команды в один голос отдавали победу в Мельбурне соперникам, теперь «Серебряные стрелы» не стали тянуть и уже на второй день показали своё главное оружие — систему регулировки схождения колёс DAS.

Во время загрузки произошла ошибка.

Новинка уже вызвала множество споров, но FIA подтвердила её легальность (после 2020 года она будет вне закона), а Валттери Боттас без видимых усилий опередил ближайших соперников (ими неожиданно оказались Renault) на 1,3 секунды.

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«Это была хорошая неделя для нас, машина показала себя надёжной, да и скорость для первой недели была относительно неплохой, — отмечает технический директор Mercedes Джеймс Эллисон. — Впереди, конечно, ещё много работы, и мы попытаемся выполнить её на вторых тестах, но у нас уже есть весьма неплохой базис».

Очень неплохо смотрелась в этот раз Red Bull — это было, пожалуй, лучшее начало тестов для австрийцев с перехода на турбогибриды. Red Bull и AlphaTauri совместными усилиями накатали за эти три дня 850 кругов, собрав достаточно данных для дальнейшего анализа поведения машины и двигателя. За исключением небольших неполадок у Даниила Квята в самом начале тестов, у Honda проблем не было, и это, пожалуй, лучшая новость для Макса Ферстаппена. Правда, система DAS явно застала Red Bull врасплох — Хельмут Марко и Эдриан Ньюи дали понять, что считают её незаконной и наверняка ещё попробуют оспорить её использование.

Так или иначе, пока над скоростью в Red Bull не работали и занимались проверками и отладкой базовых систем. «Мы довольны тем, что удалось сделать, — говорит Ферстаппен. — Проехали много кругов, всё прошло гладко, а это именно то, чего мы хотели, так что всё в порядке».

А вот про Ferrari сказать пока нечего. Скорость SF1000 — главная загадка на данный момент. При этом, Маттиа Бинотто открыто говорит, что Mercedes и Red Bull быстрее и не готов пообещать, что в Мельбурне его команда сможет бороться за победу.

«Я думаю, другие быстрее нас на данный момент. Насколько быстрее — судить трудно, — сказал Бинотто. — Эти три дня были очень важными для нас, мы, по крайней мере, собрали много данных — они помогут составить более ясную картину. И что более важно, они помогут понять, на верном ли пути мы находимся».

Вопросы вызывает не только скорость, но и надёжность новой Ferrari. В этом году тесты вновь были сокращены, и первая неделя прошла при рекордно малом количестве остановок, но одна из них на совести Ferrari — Себастьян Феттель потерял пару часов из-за поломки.

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Хорошая неделя для Racing Point и McLaren

Racing Point RP20 — вторая самая нашумевшая машина в паддоке. Стоило ей выехать на трассу, и многие обратили внимание, что новинка команды из Сильверстоуна представляет собой почти точную копию чемпионской Mercedes W10 прошлого года.

«Мы используем заднюю и переднюю подвеску от Mercedes, а также коробку передач и гидравлику. Так что вполне логично, что мы используем одну и ту же концепцию шасси», — объясняет технический директор команды Энди Грин.

Соперников слова Грина не очень убедили, тем более что в два дня из трех Серхио Перес закончил в топ-3, опережая всех, кроме гонщиков Mercedes.

«Мы не знаем, по каким программам работают другие, так что сложно сказать, где мы окажемся в пелотоне. Но мы определённо сделали большой шаг вперёд», — подытожил напарник Переса по команде Лэнс Стролл.

Довольны прошедшими заездами и в McLaren, хотя временем на круге Сайнс и Норрис пока не блистали — лучшим результатом Уокинга стали 1.17,516, показанные ещё в первый день. Но Андреас Зайдль очень доволен — команда опробовала множество различных компонентов и на следующей неделе продолжит работу с этим же шасси.

«Прекрасно видеть, как много кругов мы можем проехать, надёжность просто великолепная! — ликует руководитель команды. — Думаю, что это лучшее начало зимних тестов для McLaren за многие-многие годы».

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Уверены в достигнутом прогрессе и в AlphaTauri. Экс-Toro Rosso в минувшее межсезонье лишь упрочила связь с Red Bull Technology, то есть в Фаэнце теперь используют ещё больше компонентов главной команды концерна. Тесты прошли почти без поломок и завершились многообещающим пятым временем Даниила Квята в финальный день заездов.

«Я очень продуктивно провел эти полдня. Мы постарались взять максимум: провели много полезных тестов, проехали большую дистанцию. Теперь необходимо всё проанализировать и подготовиться к следующей неделе, — сказал россиянин. — Ощущения от машины хорошие. Мы продолжаем доводить её до ума, как, впрочем, и все остальные команды. Думаю, мы прибавили по сравнению с прошлым годом, но насколько — сложно сказать. Мы всё ещё пытаемся раскрыть потенциал машины, как на коротких, так и на длинных отрезках».

Главный гоночный инженер команды Джонатан Эддолс добавил: «Мы уже на полпути в Мельбурн и собрали огромное количество данных. У нас есть чёткое понимание поведения машины и её характеристик. Собранные данные также позволят нам собрать матрицу на финальные три дня тестов».

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Renault и Alfa Romeo не блещут

В числе тех, кто пока ничем не впечатлил — Renault и Alfa Romeo, хотя последние ещё могут похвастаться лучшим временем Кими Райкконена во второй день. Впрочем, в Хинвиле этот локальный успех не преувеличивают.

«По мне, всё прошло окей, — сказал Райкконен. — Главное, что всё, похоже, работает, больших проблем не было. Пока ощущения довольно позитивные, но ещё очень рано судить».

Другому сателлиту Ferrari — Haas — на этой неделе, к слову, не так везло: пилоты дважды вылетали с трассы, что в общей сложности стоило команде порядка трёх с половиной часов тестов. Сначала в довольно безобидной ситуации не удержал автомобиль Ромен Грожан. «Это обязан был быть я», — иронизировал позже над собой француз. А в заключительный день — уже на приличной скорости — бросило в отбойники Кевина Магнуссена. Как позже объяснил Гюнтер Штайнер, причиной стала поломка колёсного диска.

Во время загрузки произошла ошибка.

Не избежала проблем и Renault: два дня подряд французские машины ломаются. Кроме того, во второй день повредил о поребрик днище Даниэль Риккардо. В общей сложности гонщики Renault проехали 377 кругов, что больше, чем, например, у Ferrari или Racing Point, но на 40 меньше, чем у McLaren. Хорошая новость в том, что у новой машины, похоже, много прижимной силы. «У меня ещё никогда не было столько прижима! — ликовал Эстебан Окон, целый год просидевший вне стартовой решётки. — В этом году мы наверняка побьём все рекорды!».

А вот Williams стала одним из приятных сюрпризов тестов. Джордж Расселл и его новый напарник Николас Латифи на двоих преодолели 324 круга (немного, но больше, чем 88 в прошлом году) и даже опережали соперников: второй день команда завершила на седьмой строчке.

«Конечно, мы не знаем истинного темпа соперников, но по сравнению с прошлогодней машиной FW43 намного стабильнее. Мне она очень нравится. Но не важно, доволен ли я, главное, чтобы я был быстр», — заявил в одном из интервью Джордж Расселл.

По словам Клэр Уильямс, в Гроуве надеются в этом году бороться за выход во второй сегмент квалификации. В последние два года Williams, на счету которой девять Кубков конструкторов и свыше сотен побед в Гран При, не удавалось и этого.

Второй блок предсезонных тестов в Барселоне пройдет с 26 по 28 февраля.

Дмитрий Захарченко

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