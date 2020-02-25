«Феррари» приняла меры в связи со вспышкой коронавируса в Италии

Источник: РИА "Новости"

В стране зарегистрировано более 200 случаев заболеваний коронавирусом, причём скончалось уже семь человек.

По информации издания, «Феррари» закрыла свой музей в Маранелло, отменила туры по базе и почти отказалась от бизнес-поездок.

Также сообщается, что ограничения могут непосредственно коснуться гоночной команды. Не исключено, что некоторые сотрудники, в чьём присутствии на автодромах во время Гран-при нет явной необходимости, будут работать удалённо.