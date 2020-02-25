«Феррари» приняла меры в связи со вспышкой коронавируса в Италии
Итальянское издание La Gazzetta dello Sport рассказало, как в команде Формулы-1 «Феррари» отреагировали на вспышку коронавируса в Италии.
Итальянское издание La Gazzetta dello Sport рассказало, как в команде Формулы-1 «Феррари» отреагировали на вспышку коронавируса в Италии.
В стране зарегистрировано более 200 случаев заболеваний коронавирусом, причём скончалось уже семь человек.
По информации издания, «Феррари» закрыла свой музей в Маранелло, отменила туры по базе и почти отказалась от
Также сообщается, что ограничения могут непосредственно коснуться гоночной команды. Не исключено, что некоторые сотрудники, в чьём присутствии на автодромах во время
Напомним, ранее