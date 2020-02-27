Видео: Макс Ферстаппен вылетел с трассы на тестах в Барселоне
Второй день подряд гонщик Red Bull Racing оказался на обочине.
Второй день подряд гонщик Red Bull Racing оказался на обочине.
Второй день подряд на тестах в Барселоне Макс Ферстаппен оказался на обочине. Накануне гонщик Red Bull Racing вылетел с трассы
Машину голландца сорвало на входе в пятый поворот. Вернуться обратно на трассу он не смог — RB16 закопалась в гравии.
К моменту вылета Ферстаппен проехал всего десять кругов, но успел показать второе время.