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16:16 (мск), источник: Autosport.com.ru

Видео: Макс Ферстаппен вылетел с трассы на тестах в Барселоне

Второй день подряд гонщик Red Bull Racing оказался на обочине.

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Источник: Reuters

Второй день подряд на тестах в Барселоне Макс Ферстаппен оказался на обочине. Накануне гонщик Red Bull Racing вылетел с трассы из-за механических проблем. И снова Макс потерял управление по ходу утренней сессии в четверг.

Машину голландца сорвало на входе в пятый поворот. Вернуться обратно на трассу он не смог — RB16 закопалась в гравии.

К моменту вылета Ферстаппен проехал всего десять кругов, но успел показать второе время.

Во время загрузки произошла ошибка.
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