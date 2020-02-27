Видео: Макс Ферстаппен вылетел с трассы на тестах в Барселоне

Источник: Reuters

Второй день подряд на тестах в Барселоне Макс Ферстаппен оказался на обочине. Накануне гонщик Red Bull Racing вылетел с трассы из-за механических проблем. И снова Макс потерял управление по ходу утренней сессии в четверг.

Машину голландца сорвало на входе в пятый поворот. Вернуться обратно на трассу он не смог — RB16 закопалась в гравии.

К моменту вылета Ферстаппен проехал всего десять кругов, но успел показать второе время.