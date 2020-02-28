«Это всё выдумки». Вольф — о рекордно высоких запросах Хэмилтона по зарплате

«На днях я сказал Льюису, что читал в СМИ слухи о наших переговорах, в том числе о повышении его гонорара. Но мы ещё не начинали переговоры! Это всё выдумки, — цитирует Вольфа Sky Sports F1. — Когда придет время, мы всё обсудим. Надо просто найти несколько свободных часов в нашем графике».