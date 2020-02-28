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16:29 (мск), источник: Autosport.com.ru

«Это всё выдумки». Вольф — о рекордно высоких запросах Хэмилтона по зарплате

Шестикратный чемпион мира Формулы 1 не просил у Mercedes новый трехлетний контракт на сумму $232 млн.

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Руководитель команды Mercedes Тото Вольф опроверг последние слухи о требованиях Льюиса Хэмилтона по зарплате.

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Несколько недель назад таблоид The Sun сообщил, что шестикратный чемпион мира надеется подписать новый трехлетний контракт с Mercedes на сумму 232 млн долларов.

«На днях я сказал Льюису, что читал в СМИ слухи о наших переговорах, в том числе о повышении его гонорара. Но мы ещё не начинали переговоры! Это всё выдумки, — цитирует Вольфа Sky Sports F1. — Когда придет время, мы всё обсудим. Надо просто найти несколько свободных часов в нашем графике».

По нынешнему контракту Хэмилтон получает 50 млн долларов в год.

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